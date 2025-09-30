Câmara debate Política Municipal de Prevenção ao Suicídio

A Câmara Municipal de Jundiaí discute, em sessão ordinária desta terça-feira (30), o Projeto de Lei nº 14.879/2025, de autoria da vereadora Carla Basílio (PSD), que institui a Política Municipal de Prevenção ao Suicídio. O debate e a votação do projeto são os últimos atos a serem realizados em setembro – mês que recebeu a cor amarela e é destinado à conscientização sobre a prevenção ao suicídio. A proposta acompanha os termos do Decreto Federal nº 10.225, de 5 de fevereiro de 2020, que institui o Comitê Gestor da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, regulamenta a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio e estabelece normas relativas à notificação compulsória de violência autoprovocada.

A nova Política Municipal de Prevenção ao Suicídio passa a integrar as diretrizes das políticas públicas de saúde mental executadas pelo município e pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa prevê a realização de campanhas informativas e ações de conscientização, além da oferta de atendimento psicológico e psiquiátrico para pessoas em situação de risco. A execução da política poderá ocorrer em parceria com entidades privadas, desde que respeitadas as normas de licitação e contratação pública, ou ainda por meio de cooperação com outros entes federativos.

O texto ainda prevê que, em casos de risco iminente de suicídio, o sistema municipal deverá agir imediatamente, encaminhando a pessoa à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Também está prevista a comunicação aos responsáveis legais, quando necessário, além do acionamento de serviços de saúde e assistência social, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Lei Federal nº 10.216/2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas com transtornos mentais.