Paulista tem renovação, chegada de reforço e despedida de titular

A semana começou com um "vai e vem" no elenco do Paulista. Na manhã desta segunda-feira (29), o clube anunciou a contratação do atacante Emanuel, de 24 anos, e a renovação do meio-campista Enzo. Em contrapartida, o volante Lucas Silva, titular e capitão durante sua passagem pelo Tricolor, se despediu do clube em suas redes sociais.

Emanuel, também conhecido como Neco, é o novo reforço do Paulista. Ele vai integrar o elenco do Galo na disputa da Série A3 do ano que vem. Em 2024, o atacante atuou pelo Joseense, na Série A4, e União São João na Copa Paulista. Foram 29 jogos disputados (17 pelo Joseense e 12 pelo USJ), com seis gols marcados (quatro na Série A4 e dois na Copa Paulista) e duas assistências (Copa Paulista).

O novo reforço do Galo, que costuma atuar pelas beiradas do campo, também conta com passagens por Vocem, Ska Brasil, Juventus-SP, Flamengo-SP, XV de Jaú, Capivariano e América-MG. Nas categorias de base, passou por Desportivo Brasil (sub-17 e sub-20) e Capivariano (sub-19). As informações são do site Ogol.