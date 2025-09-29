Paulista tem renovação, chegada de reforço e despedida de titular

A semana começou com um "vai e vem" no elenco do Paulista. Na manhã desta segunda-feira (29), o clube anunciou a contratação do atacante Emanuel, de 24 anos, e a renovação do meio-campista Enzo. Em contrapartida, o volante Lucas Silva, titular e capitão durante sua passagem pelo Tricolor, se despediu do clube em suas redes sociais.
Emanuel, também conhecido como Neco, é o novo reforço do Paulista. Ele vai integrar o elenco do Galo na disputa da Série A3 do ano que vem. Em 2024, o atacante atuou pelo Joseense, na Série A4, e União São João na Copa Paulista. Foram 29 jogos disputados (17 pelo Joseense e 12 pelo USJ), com seis gols marcados (quatro na Série A4 e dois na Copa Paulista) e duas assistências (Copa Paulista).
O novo reforço do Galo, que costuma atuar pelas beiradas do campo, também conta com passagens por Vocem, Ska Brasil, Juventus-SP, Flamengo-SP, XV de Jaú, Capivariano e América-MG. Nas categorias de base, passou por Desportivo Brasil (sub-17 e sub-20) e Capivariano (sub-19). As informações são do site Ogol.
Emanuel é o quarto reforço anunciado pelo Paulista para a próxima temporada. Além dele, o clube trouxe o lateral-esquerdo Lucas Franco, de 30 anos, ex-Sertãozinho e União São João; o meia-atacante Jeferson, de 29 anos, ex-Nova Cidade, da 3ª Divisão do Campeonato Carioca, e campeão pelo Paulista em 2019; e o zagueiro Mateus Henrique, de 26 anos, que estava no Sergipe disputando a Série D do Brasileirão.
RENOVAÇÃO
O Galo também anunciou a renovação do volante Enzo, de 24 anos, para a Série A3 de 2026. O atleta chegou ao clube para disputar a Copa Paulista deste ano e fez cinco jogos, sendo titular apenas em dois: contra o XV de Piracicaba, na derrota por 1 a 0 fora de casa e diante do São Bento, na vitória por 2 a 0, também fora.
Antes de chegar ao Paulista, Enzo atuou pelo Sobradinho, Nacional Uberaba, Inter de Bebedouro, Araxá, Fluminense do Itaum, Concórdia, Unaí EC e fez base no Novorizontino.
Além de Enzo, o Galo já acertou a renovação de outros cinco jogadores: o atacante Léo Souza, o volante Miguel Elias, o goleiro Lee e os zagueiros Gabriel Reis e Zé Mendes.
DESPEDIDA
Além da renovação e do anúncio de mais um reforço, nesta segunda-feira o volante Lucas Silva se despediu do Paulista. O atleta de 33 anos chegou ao clube em outubro do ano passado, para a disputa da Série A4 e a Copa Paulista deste ano. Ao todo, foram 29 jogos (todos como titular), sendo 18 na Série A4 e 11 na Copa Paulista. Lucas marcou quatro gols: todos na Série A4 e foi o capitão da equipe em boa parte da sua trajetória com a camisa tricolor.
Nas redes sociais, o volante agradeceu o carinho da torcida e a oportunidade de ter feito parte da história do Paulista. "Hoje chega ao fim meu ciclo com o Paulista Futebol Clube. Foram 29 jogos, 4 gols e a realização de um sonho: o acesso. Vivenciei momentos marcantes que ficarão para sempre na memória. Tive o privilégio de fazer parte da reconstrução de um gigante, e jamais esquecerei as noites mágicas no Jayme Cintra. Agradeço de coração a todos os funcionários, comissão técnica, diretoria e, principalmente, à torcida, que sempre esteve presente. O Paulista ficará eternamente na minha história, e estarei sempre na torcida por esse clube que aprendi a respeitar e amar", escreveu Lucas.
Outros atletas que rescindiram contrato com o Paulista e não devem permanecer no clube em 2026 são: Guilherme Givigi, Biro-Biro, João Choco, Fernando Dias, Luan Oliveira, Aslen e Adelan. Destes, os quatro primeiros já se despediram.
