Polícia caça falso cuidador de idoso de empresa de Jundiaí

Um falso cuidador de idoso, de 34 anos, está sendo caçado pela Polícia Civil do 4° DP de Campinas, suspeito de ter furtado R$ 100 mil em jóias de um paciente de 78 anos, na casa da vítima, em Campinas, enquanto prestava serviço para uma empresa de Jundiaí, especializada no ramo. Nesta segunda-feira (29), investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva contra ele, na casa de sua mãe, na tentativa de localizar os bens furtados do idoso e de prendê-lo. Porém, ele não foi encontrado e as jóias não estavam no local. O falso profissional, que também é investigado por outros golpes e furtos em Campinas e também em São Paulo - todos praticados neste ano - está com mandado de prisão em aberto por furto e lavagem de dinheiro, e é considerado foragido.

De acordo com as investigações, o suspeito tem empresa aberta e oferece serviços de cuidador para outras empresas, especializadas. Foi assim que conseguiu trabalho em uma instituição privada especializada em São Paulo, em março deste ano, pela qual foi enviado para atendimento a uma pessoa idosa e acamada, na Capital. Durante o 'trabalho', ele furtou mais de R$ 20 mil em jóias da vítima. Após o crime ser descoberto, ele não foi mais trabalhar e passou a ser alvo de investigações.

A mesma forma de atuação ele usou para conseguir trabalho em uma empresa especializada em Jundiaí. Com bom papo, ele passou por entrevista, ludibriou a todos e conseguiu a vaga. No dia 18 deste mês, a empresa o enviou à casa de um idoso de 78 anos, em Campinas, que havia passado por cirurgia de risco e estava bastante debilitado. No local, ele se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, foi até um dos quartos e revirou tudo. Após arrombar uma gaveta, encontrou dólares e jóias, avaliadas em R$ 100 mil, e as furtou. Assim como aconteceu em São Paulo e em outros casos em que é suspeito, ele simulou um imprevisto - como um familiar doente ou mesmo estar se sentindo mal -, e deixou o local rapidamente com os bens furtados. E também da mesma forma, ele não foi mais trabalhar após o crime ser descoberto.