Polícia caça falso cuidador de idoso de empresa de Jundiaí

Um falso cuidador de idoso, de 34 anos, está sendo caçado pela Polícia Civil do 4° DP de Campinas, suspeito de ter furtado R$ 100 mil em jóias de um paciente de 78 anos, na casa da vítima, em Campinas, enquanto prestava serviço para uma empresa de Jundiaí, especializada no ramo. Nesta segunda-feira (29), investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva contra ele, na casa de sua mãe, na tentativa de localizar os bens furtados do idoso e de prendê-lo. Porém, ele não foi encontrado e as jóias não estavam no local. O falso profissional, que também é investigado por outros golpes e furtos em Campinas e também em São Paulo - todos praticados neste ano - está com mandado de prisão em aberto por furto e lavagem de dinheiro, e é considerado foragido.
De acordo com as investigações, o suspeito tem empresa aberta e oferece serviços de cuidador para outras empresas, especializadas. Foi assim que conseguiu trabalho em uma instituição privada especializada em São Paulo, em março deste ano, pela qual foi enviado para atendimento a uma pessoa idosa e acamada, na Capital. Durante o 'trabalho', ele furtou mais de R$ 20 mil em jóias da vítima. Após o crime ser descoberto, ele não foi mais trabalhar e passou a ser alvo de investigações.
A mesma forma de atuação ele usou para conseguir trabalho em uma empresa especializada em Jundiaí. Com bom papo, ele passou por entrevista, ludibriou a todos e conseguiu a vaga. No dia 18 deste mês, a empresa o enviou à casa de um idoso de 78 anos, em Campinas, que havia passado por cirurgia de risco e estava bastante debilitado. No local, ele se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, foi até um dos quartos e revirou tudo. Após arrombar uma gaveta, encontrou dólares e jóias, avaliadas em R$ 100 mil, e as furtou. Assim como aconteceu em São Paulo e em outros casos em que é suspeito, ele simulou um imprevisto - como um familiar doente ou mesmo estar se sentindo mal -, e deixou o local rapidamente com os bens furtados. E também da mesma forma, ele não foi mais trabalhar após o crime ser descoberto.
O caso foi registrado no dia seguinte pela vítima. Imediatamente foi instaurado inquérito pela equipe do delegado José Leandro Moreira Falkine, com assistência do delegado Rodrigo Carvalhaes. Em poucos dias, ele foi identificado, inclusive como alvo de outra investigação em que um mandado de busca e apreensão já havia sido cumprido por outra delegacia. Na ocasião, foram aprendidos um carro e dois celulares. Nos aparelhos, a perícia identificou conversas suspeitas em que ele parece negociar jóias, produtos de crimes anteriores.
Ainda durante as investigações sobre o crime do dia 18 deste mês, representantes da empresa de Jundiaí também foram ouvidos e ajudaram na elucidação. Com reconhecimento por parte da vítima e outros indícios de crime, os delegados solicitaram os mandados à Justiça, que foram concedidos. Nesta segunda, os mandados foram cumpridos na casa de sua mãe, onde ele costumeiramente dorme e deixa pertencentes. No entanto, o alvo não estava no local e as jóias não foram localizadas.
LAVAGEM DE DINHEIRO
Também durante as investigações, os policiais de Campinas solicitaram à Justiça quebras de sigilos telefônico, telemático e bancário, monitoramento de ERB (envolve a análise dos dados gerados pelas torres de telefonia celular para rastrear a localização e a atividade de dispositivos móveis), além da expedição de ofícios à Receita Federal para apuração de evolução patrimonial. Também foi acionado o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para investigar eventual lavagem de dinheiro proveniente da venda das joias subtraídas, cujo Relatório de Inteligência Financeira (RIF) apontou significativas movimentações bancárias suspeitas.
BUSCAS E ALERTA
De acordo com Rodrigo Carvalhaes, além da prisão do suspeito, é importante frisar neste caso a conscientização. "É importante que as pessoas se conscientizem para contratar um cuidador, no sentido de estarem sempre observando seu trabalho. Quanto às investigações, estão absolutamente céleres, tanto é que o inquérito foi aberto em uma segunda-feira e na sexta-feira já tínhamos todo o conteúdo necessário para os mandados de prisão, e de busca e apreensão. Esperamos que esse sujeito seja preso".
O suspeito, durante fuga com a bolsa possivelmente cheia de joias furtadas