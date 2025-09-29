Jundiaiense fica entre os quatro melhores do mundo nos 100 metros

O atleta jundiaiense Thomaz Ruan de Moraes, de 24 anos, "cria" do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), ficou entre os quatro melhores do mundo na prova dos 100 metros rasos no Mundial de Atletismo, em Nova Déli, na Índia. Thomaz competiu na categoria paralímpica T47, para atletas com deficiência nos membros superiores.
Nas eliminatórias, o jundiaiense ficou na primeira colocação, fazendo sua melhor marca na temporada, com 10s77, e avançando à final.
Na briga pelo pódio, Thomaz terminou na quarta colocação, com 10s82, ficando atrás do marroquino Ayamane El Haddaoui (3º colocado), do chinês Shi Kangjun (2º colocado) e do brasileiro Petrúcio Ferreira, pentacampeão mundial. O jundiaiense comemorou o resultado. "Trabalhamos duro para chegar até aqui e vamos seguir nos orgulhando de todo esforço. Muito obrigado a todos que torceram e estão mandando mensagens, conto com vocês para mais uma missão nesse Mundial", publicou em suas redes sociais.
PRÓXIMO DESAFIO
O atleta de Jundiaí volta às pistas do Mundial de Nova Déli nesta quarta-feira (1), para a disputa da prova dos 400 metros, sua especialidade.
O ATLETA
Thomaz nasceu com má-formação no braço direito. Conheceu o esporte paralímpico por meio de um amigo da sua mãe, que o encaminhou para o Peama Jundiaí. Lá, iniciou no atletismo. Entre suas maiores conquistas nas pistas estão: bronze nos 400m nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024; prata nos 400m nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020; prata nos 400m no Mundial Dubai 2019; ouro no salto em distância, nos 100m e nos 400m nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens de 2017, em São Paulo; prata no salto em distância e nos 400m no Mundial de Jovens de Atletismo em Nottwill, em 2017.