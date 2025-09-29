Jundiaiense fica entre os quatro melhores do mundo nos 100 metros

O atleta jundiaiense Thomaz Ruan de Moraes, de 24 anos, "cria" do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), ficou entre os quatro melhores do mundo na prova dos 100 metros rasos no Mundial de Atletismo, em Nova Déli, na Índia. Thomaz competiu na categoria paralímpica T47, para atletas com deficiência nos membros superiores.

Nas eliminatórias, o jundiaiense ficou na primeira colocação, fazendo sua melhor marca na temporada, com 10s77, e avançando à final.

Na briga pelo pódio, Thomaz terminou na quarta colocação, com 10s82, ficando atrás do marroquino Ayamane El Haddaoui (3º colocado), do chinês Shi Kangjun (2º colocado) e do brasileiro Petrúcio Ferreira, pentacampeão mundial. O jundiaiense comemorou o resultado. "Trabalhamos duro para chegar até aqui e vamos seguir nos orgulhando de todo esforço. Muito obrigado a todos que torceram e estão mandando mensagens, conto com vocês para mais uma missão nesse Mundial", publicou em suas redes sociais.