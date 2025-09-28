Com 551 casos de violência, política para mulheres não avança

Segundo o Disque 100, serviço voltado à denúncia de violações de direitos humanos, Jundiaí registrou 86 denúncias de 551 violações contra mulheres neste ano. O número, apesar de ser inferior ao mesmo período de 2024 - 215 denúncias de 1.306 violações – escancara a necessidade de potencializar as políticas voltadas às mulheres na cidade. Para isso, a vereadora Mariana Janeiro (PT), a partir de escuta com a sociedade civil e reuniões com o secretariado municipal, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM) e movimentos sociais, elaborou o primeiro Plano Municipal de Política para Mulheres. O plano, porém, depende da aprovação e execução pelo Executivo para sair do papel.

O Plano orientará suas ações, a partir de cinco diretrizes principais, sendo o enfrentamento à violência focada na efetividade e na integralidade do atendimento, uma delas. As demais diretrizes são: Promoção da Igualdade de Gênero e da Equidade; Promoção da saúde física e mental; Fortalecimento e empoderamento, que buscam propiciar, às mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade, atendimento amplo na Assistência Social e a intersetorialidade nas políticas públicas; Educação voltada para a valorização e promoção dos direitos de mulheres e para detecção de eventuais casos de violência doméstica no âmbito familiar das alunas da rede municipal de ensino e a intersetorialidade nas políticas públicas. A implantação deverá ser feita de forma gradativa e contínua, com cumprimento de metas estabelecidas dentro das diretrizes.

“Um Plano Municipal é capaz de dar diretrizes e organizar as políticas direcionadas, para que a gente consiga avançar e ser uma cidade vanguardista em todo o Estado, no que diz respeito à proteção e ampliação dos direitos das meninas e das mulheres”, comenta Mariana. A parlamentar ressalta que a execução do plano permite que a cidade conquiste o Selo Cidade Mulher, que poderá trazer ainda mais benefícios. “Isso indica que Jundiaí é, de fato, comprometida com as mulheres. Além disso, tudo irá ajudar para que a gente traga a Casa da Mulher Brasileira para cá – o maior equipamento público que atua na defesa de mulheres e crianças em situação de violência, garantindo um atendimento mais eficaz, rápido e a segurança mais efetiva dessas mulheres, com profissionais capacitados e estrutura construída propriamente para isso”, completa.