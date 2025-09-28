Os municípios enfrentam desafios cada vez maiores para lidar com eventos climáticos mais intensos a

cada ano. Em 2026 há, ainda, a promessa de formação de La Niña e, apesar de o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas dizer que o fenômeno não virá com tanta intensidade desta vez, o alerta deve ser ligado. Para o jundiaiense e secretário executivo de Mudanças Climáticas de São Paulo, José Renato Nalini, as cidades devem se preparar para chuvas extremas em 2026 e planejar ações de curto, médio e longo prazos para mitigar os efeitos.

“A nossa posição no globo faz com que tenhamos um pouco de cada situação. Muita seca, altas temperaturas e fenômenos pluviométricos extremos. Não se espere aquela chuvinha que apenas alimenta o verde e reduz a temperatura. Virão tempestades violentas, com rajadas de vento que arrancam árvores saudáveis, levam telhados, derrubam muros e causam desmoronamento”, explica Nalini.

Dentre as ações de curto prazo, o secretário destaca a identificação de áreas vulneráveis, drenagem, desentupimento de bueiros, limpeza de córregos, fazer jardins de chuva, reservar vagas verdes, ou seja, tirar do leito carroçável pequenos espaços e neles fazer plantio. “É preciso devolver à natureza tudo aquilo que subtraímos dela. Recompor matas ciliares. Multiplicar o plantio de árvores, porque

é a melhor tecnologia disponível para equilibrar o regime de chuvas e permitir que a água se infiltre nos lençóis freáticos e não ganhe força numa cidade impermeabilizada, que serve mais ao automóvel do que às pessoas” afirma.