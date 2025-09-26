Hospital São Vicente celebra missa em homenagem ao padroeiro

Entre os presentes estiveram o superintendente do HSV, Amauri Liba, responsável pela proclamação da primeira leitura; o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli; a secretária municipal de Promoção da Saúde da Prefeitura de Jundiaí, Dra. Márcia Facci; e o vereador José Antônio Kachan Júnior, representando a Câmara Municipal. Também participaram da celebração a diretora de Regulação e Controle do HSV, Dra. Lucimar Moraes Lima; o diretor de Operações, Marcel Oliveira; além de colaboradores, pacientes e acompanhantes.

A celebração foi conduzida pelo Pe. Rafael Guiglielmin de Godoy, Vigário Paroquial da Catedral Nossa Senhora do Desterro e capelão do HSV. Em sua homilia, o sacerdote destacou o legado de São Vicente de Paulo, reconhecido mundialmente como símbolo de caridade, solidariedade e serviço aos mais necessitados. “Ele, que colaborou na formação dos presbíteros, hoje nos reúne para que, inspirados em sua obra, possamos viver o amor sem jamais nos afastarmos da espiritualidade. Não podemos separar nem fazer distinção entre as pessoas, pois a glória do Senhor se manifesta em nosso cuidado e em nossa vida. Que saibamos contemplar, na face de Cristo, aqueles que mais sofrem. Que sejamos nós os instrumentos que conduzem os irmãos ao encontro com o Bom Pastor”, afirmou o Pe. Rafael.

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) realizou, nesta sexta-feira (26), uma celebração especial em homenagem a seu santo padroeiro, São Vicente de Paulo, cuja memória litúrgica é celebrada neste sábado, 27 de setembro. A missa foi realizada na Capela do Hospital e reuniu colaboradores, pacientes, acompanhantes e autoridades locais em um momento de fé, gratidão e renovação espiritual.

O momento religioso reforçou os valores que norteiam a missão do Hospital São Vicente, referência no atendimento público de saúde na região. Para os participantes, a celebração representou uma oportunidade de fortalecimento da fé e união em torno do compromisso de cuidar da vida. “Celebrar São Vicente de Paulo é renovar nosso compromisso com a missão de servir com amor, dignidade e acolhimento. Ele nos inspira diariamente na forma como cuidamos de cada paciente, colaborador e familiar que passa por esta Instituição. É uma alegria ver nossa equipe unida em torno de valores tão significativos para a história do hospital e para a saúde pública de Jundiaí e região”, destacou Amauri.

Ao final da missa, o prefeito Gustavo Martinelli agradeceu a dedicação dos mais de 3 mil colaboradores da Rede Integrada HSV. “Sabemos que os desafios são muitos, nós estamos trabalhando para superá-los, mas é importante enaltecer a dedicação dos profissionais que fazem do Hospital São Vicente um ambiente de trabalho pautado pela harmonia e pelo cuidado, acolhendo e tratando pacientes de toda a região de Jundiaí, com profissionalismo e amor ao próximo. Que São Vicente continue intercedendo por nós e tenho a certeza de que o HSV continuará sendo referência para Jundiaí, para todo o Estado de São Paulo e para o Brasil.”

A secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, destacou a nobre missão do hospital e prestou uma homenagem especial aos colaboradores. “O Hospital São Vicente, desde a sua criação, tem uma missão muito clara: salvar vidas, cuidar dos doentes, tratá-los e, sempre que possível, curá-los. E quando a cura já não é mais possível, o hospital, junto com todos os seus colaboradores, acolhe o sofrimento e busca amenizar a dor. Essa é, sem dúvida, uma das ações mais nobres que se pode realizar. Por isso, quero deixar aqui o meu sincero agradecimento a todos que atuam aqui, pelo magnífico trabalho que desempenham todos os dias.”