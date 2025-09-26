Ipem-SP orienta sobre a compra e o uso de cadeirinhas infantis

A Semana Nacional de Trânsito (SNT) é uma data voltada à conscientização da sociedade sobre a importância de adotar atitudes responsáveis no trânsito. Para isso, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, que tem como objetivo promover a confiança nas relações de consumo, orienta pais e responsáveis pelo transporte de crianças sobre o uso correto de equipamentos de retenção, como bebê conforto e cadeirinhas infantis, fornecendo dicas e orientações para o uso consciente e uma compra segura, afinal, a segurança sempre deve estar em primeiro lugar.

Uso obrigatório

Em 2008, foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a Resolução 277/2008, popularmente conhecida como “Lei da Cadeirinha”. Desde então, o uso de equipamentos de retenção (bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação) é obrigatório para o transporte de crianças em automóveis até os sete anos e meio de idade. O descumprimento dessa regra constitui infração gravíssima, passível de multa e medida administrativa de retenção do veículo, até que a irregularidade seja sanada.

Confira dicas e orientações sobre a compra e o uso de equipamentos de retenção infantil