Crises na direita impulsionam discurso progressista

A direita brasileira enfrenta uma sequência de desgastes públicos que vêm repercutindo fortemente nas redes sociais. As movimentações mais recentes incluem atritos internos entre lideranças, como o desconforto entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), além da repercussão negativa de ações consideradas impopulares. As ações e o cenário político que se desenha para as eleições gerais de 2026 repercutiram entre presidentes de partidos locais.

Um dos episódios que mais geraram críticas foi a articulação, com participação de Tarcísio, para aprovação da Lei da Anistia para proteger os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, além da chamada PEC da Blindagem, que visava limitar a atuação do Judiciário sobre parlamentares e autoridades com foro, permitindo investigação apenas mediante aprovação do Congresso – vale ressaltar que a medida já foi derrubada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Outra medida que pesa é a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que pediu licença do cargo e está nos Estado Unidos em negociações com o presidente Donald Trump para aplicação de sanções ao Brasil, na tentativa de livrar o pai e ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos meses, Eduardo e o governador se estranharam e trocaram farpas. Nesta semana, também foi rejeitada a manobra para colocar o deputado como líder da minoria e livrá-lo de punições, como a perda de mandato.