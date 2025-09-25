Moradores e poder público se reúnem para falar de melhorias

Representantes do Executivo compareceram à EMEB Judith Almeida Curado, no bairro Cidade Nova I, na noite de quarta-feira (24), para uma reunião com moradores e lideranças dos bairros da região do Tamoio e da Vila Nambi, entre eles Jardim Vitória, Cidade Nova I e Núcleo Balsan.

Durante a reunião, o prefeito Gustavo Martinelli destacou obras e melhorias em andamento e outras previstas para a região. Entre elas estão a ampliação da UBS, a revitalização completa do Centro Esportivo Romão de Souza, a substituição da iluminação por lâmpadas de LED, a construção de novas moradias, além da implantação de uma nova rede de esgoto pela DAE.

“Nosso objetivo é avançar cada vez mais e garantir que todos os bairros recebam investimentos importantes. O que estamos apresentando é resultado de muito trabalho em equipe e do compromisso de cuidar da nossa cidade”, afirmou Martinelli.