Audiência pública discute o avanço pelas minorias

Nesta semana, a Câmara Municipal de Jundiaí realizou uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 14.882/2025, de autoria do vereador Henrique Parra (PSOL). A proposta visa instituir a Política Municipal de Promoção dos Direitos e da Atenção Integral às Pessoas Idosas LGBTI+. O objetivo do projeto é combater o preconceito, promover a inclusão social e fortalecer redes de apoio, garantindo o acesso igualitário a serviços de saúde, assistência social, moradia e seguridade social, sem discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. O evento contou com a presença do deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL).
Sem renovação da Enel
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou ontem (24) que deve entrar na Justiça contra a possibilidade de que o contrato de concessão da Enel em São Paulo seja renovado automaticamente. O estado vai protocolar ação "com certeza", disse o governador. Ele afirmou que a Enel "não atende o cidadão" e se escora nos termos do atual contrato para não fazer novos investimentos, o que aumenta os problemas a cada evento climático.
Vai dar jogo
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira (24) que a “boa química” entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ajudar a resolver o tarifaço norte-americano que impõe taxas de até 50% em cima das vendas de produtos brasileiros para os Estados Unidos. Alckmin participou de um evento sobre mercado de capitais promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na sede da instituição, no Rio de Janeiro.“Nos Estados Unidos, uma boa química entre presidentes vai ajudar a buscarmos a melhor solução para resolvermos um tarifaço que não se justifica”, disse.
Mais uma cartada
O advogado Paulo Cunha Bueno, um dos responsáveis pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) no processo da trama golpista, encaminhou pedido de revogação das medidas cautelares contra o seu cliente.O pedido se baseia na não inclusão do nome do ex-presidente na denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo – neto de João Batista de Oliveira Figueiredo (1918-1999), o último ditador do regime cívico-militar do país. Para o advogado de Jair Bolsonaro, como ele não foi denunciado juntamente com o filho e o jornalista, "esvazia-se a necessidade de quaisquer medidas cautelares".
‘Leoa’
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro admitiu a possibilidade de se candidatar em 2026, diante da ausência de Jair Bolsonaro (PL) na disputa eleitoral. Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph publicada nesta quarta-feira (24), Michelle promete ser uma leoa para defender os valores conservadores e diz que cuidará do marido, que foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e três meses de prisão. "Me levantarei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, verdade e justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, se tornar necessário que eu assuma a candidatura política, estarei pronta para fazer o que Ele pedir para mim", disse a ex-primeira-dama. (FP)