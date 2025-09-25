Audiência pública discute o avanço pelas minorias

Nesta semana, a Câmara Municipal de Jundiaí realizou uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 14.882/2025, de autoria do vereador Henrique Parra (PSOL). A proposta visa instituir a Política Municipal de Promoção dos Direitos e da Atenção Integral às Pessoas Idosas LGBTI+. O objetivo do projeto é combater o preconceito, promover a inclusão social e fortalecer redes de apoio, garantindo o acesso igualitário a serviços de saúde, assistência social, moradia e seguridade social, sem discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. O evento contou com a presença do deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL).

Sem renovação da Enel

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou ontem (24) que deve entrar na Justiça contra a possibilidade de que o contrato de concessão da Enel em São Paulo seja renovado automaticamente. O estado vai protocolar ação "com certeza", disse o governador. Ele afirmou que a Enel "não atende o cidadão" e se escora nos termos do atual contrato para não fazer novos investimentos, o que aumenta os problemas a cada evento climático.

Vai dar jogo

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira (24) que a “boa química” entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ajudar a resolver o tarifaço norte-americano que impõe taxas de até 50% em cima das vendas de produtos brasileiros para os Estados Unidos. Alckmin participou de um evento sobre mercado de capitais promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na sede da instituição, no Rio de Janeiro.“Nos Estados Unidos, uma boa química entre presidentes vai ajudar a buscarmos a melhor solução para resolvermos um tarifaço que não se justifica”, disse.