Especialista avalia impedimento de Eduardo Bolsonaro em liderança

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), impediu nesta semana que o Partido Liberal (PL) nomeasse Eduardo Bolsonaro para o cargo de líder da minoria na Câmara. O movimento tinha um objetivo claro: isentar o parlamentar de uma série de obrigações, como a frequência nas sessões, e evitar que haja punições mais graves como a perda de mandato. A manobra gerou repercussão nacional e, para o doutor em filosofia do direito, Water Celeste, houve um desvio grave de finalidade.

“A liderança das minorias é um papel fundamental na Câmara, por meio da qual se articulam as pretensões e mobilizam valores e princípios ideológicos que representam a sociedade. Um líder não pode exercer esse papel estando fora do país. O fato fica ainda mais grave quando essa liderança está sendo processada por cometer crime de lesa pátria e chantageando o Congresso em troca de interesses próprios”, afirma.

Eduardo Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em março, onde fixou residência e encontrou-se com o presidente norte-americano, Donald Trump, para negociar sanções contra o Brasil na tentativa de livrar o pai e ex-presidente Jair Bolsonaro da condenação. Segundo informações da Agência Brasil, a licença terminou em 21 de julho, mas o parlamentar não retornou ao país e já acumula faltas não justificadas nas sessões plenárias. A Constituição prevê cassação dos deputados que faltarem a 1/3 das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada – o que não é o caso.