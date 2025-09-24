Barragem de Pirapora terá 500 mil m³ de resíduos retirados

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, esteve nesta terça-feira (23) na Barragem de Pirapora do Bom Jesus, município da região metropolitana de São Paulo que faz divisa com Jundiaí. A visita técnica, acompanhada por representantes do Fórum de Integração das Ações de Recuperação do Rio Tietê (FIAR-Tietê), teve como foco acompanhar o avanço das obras de desassoreamento da represa.

Quando foram iniciadas as intervenções, a SP Águas, Agência de Águas de São Paulo, vinculada à Semil, responsável pelos trabalhos, constatou que a barragem estava com cerca de 90% de assoreamento. Este é um dos maiores projetos de desassoreamento realizados pela agência. Para a recuperação, estão sendo investidos R$ 74,5 milhões na remoção de aproximadamente 252,6 mil m³ de vegetação e detritos e 250 mil m³ de terra acumulada. Com o desassoreamento, espera-se melhoria significativa na operação da barragem e aumento da capacidade de armazenamento.

“Estamos dando mais um passo importante para a modernização e recuperação de um sistema hídrico, com foco em segurança e eficiência para o nosso estado. Investir em infraestrutura hídrica é investir diretamente na qualidade de vida da população e na sustentabilidade dos nossos recursos naturais. Com planejamento, tecnologia e responsabilidade, estamos enfrentando desafios antigos e trazendo soluções a longo prazo, pensando na atual e futuras gerações”, comentou a secretária Natália Resende.