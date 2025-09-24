HU inicia protocolo de morte cerebral para bebê espancado

O Hospital Universitário de Jundiaí divulgou nesta quarta-feira (24) um boletim do estado de saúde do bebê de um ano e três meses internado desde o fim de semana depois de ser espancado pela mãe no Jardim Tulipas, em Jundiaí. Segundo a instituição, o bebê permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HU, em estado extremamente grave. Segue respirando com auxílio de aparelhos e apresenta risco iminente de óbito. Foi iniciado o protocolo para investigação de morte encefálica.

Em resumo, este protocolo é a observação do paciente, junto a exames, para atestar se há ausência irreversível de todas as funções neurológicas. Segundo o Ministério da Saúde, uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) estabelece o procedimento com exames que são feitos em determinados intervalos. O bebê está em estado grave e em coma desde o fim de semana.

Relembre o caso

Um bebê de um ano e sete meses foi espancado em Jundiaí no Jardim das Tulipas, na sexta-feira (19). A criança foi encaminhada à UPA Vetor Oeste, onde recebeu o primeiro atendimento para depois ser levado ao Hospital Universitário de Jundiaí (HU). Ainda na UPA, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso e acionou o Conselho Tutelar 3, que não compareceu ao local. O bebê já havia sido levado anteriormente à UPA, também depois de ter sofrido agressão.