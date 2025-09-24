Trio Parada Dura e Almir Sater sobem ao palco do Revelando 

O Revelando SP encerra o calendário de 2025 com uma programação especial no Parque do Trote, em São Paulo. A abertura, no dia 25 de setembro, contará com o show do Trio Parada Dura, às 20h30, e o encerramento, em 28 de setembro, será marcado pela apresentação do cantor e compositor Almir Sater, às 19h.

Maior festival dedicado à valorização das culturas paulistas, o Revelando SP é promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com produção da APAA, e em parceria com a Prefeitura de São Paulo. A entrada é gratuita.

O Trio Parada Dura, dono dos clássicos “As Andorinhas” e “Telefone Mudo”, foi formado em 1973 e recebeu, ao longo de sua carreira, 10 discos de ouro, três de platina e um de diamante. Com letras irreverentes e músicas de enorme apelo popular, caíram no gosto popular.