Brasil tem aumento de 9% em cirurgias; catarata lidera procura

O Brasil registrou alta na demanda por cirurgias em todo o país. Segundo dados do Ministério da Saúde, com base no Sistema Único de Saúde (SUS), foram realizadas pouco mais de quatro milhões de cirurgias programadas entre março de 2023 e janeiro de 2024.

O levantamento aponta um crescimento de 9% em relação ao período anterior. Entre os procedimentos mais procurados, a cirurgia de catarata aparece na primeira posição, com quase 150 mil brasileiros aguardando a operação.

Catarata tem alta incidência no país

Responsável por metade dos casos de cegueira no mundo, a catarata é um problema frequente no Brasil. Entre pessoas com mais de 50 anos, cerca de 14 milhões apresentam a doença, o que representa 25% dessa faixa etária.