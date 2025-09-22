24 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
BATE-PAPO

Escritora Lilia Guerra é atração do Cai na Prosa no Sesc Jundiaí

Por Redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A escritora Lilia Guerra é a convidada do Cai na Prosa do Sesc Jundiaí nesta quarta
A escritora Lilia Guerra é a convidada do Cai na Prosa do Sesc Jundiaí nesta quarta

O Sesc Jundiaí recebe nesta quarta (24) a escritora Lilia Guerra para um bate-papo sobre o livro “Canção para ninar menino grande”, de Conceição Evaristo. A atividade, que faz parte do projeto ‘Cai Na Prosa’, acontece às 19h30 no Teatro da unidade, com entrada gratuita.

A obra mergulha na poética da ‘escrevivência’, conceito fundamental de Conceição Evaristo que une escrita e vivência para transformar experiências em narrativa literária. A partir do personagem Fio Jasmim, o livro aborda as complexidades da masculinidade de homens negros e seus efeitos nas relações com mulheres negras, apresentando-se como um tributo ao amor sob uma ótica pouco explorada na literatura brasileira.

Com mediação de Fernando Bandini e intervenção artística de Andrea Zeppini, o encontro propõe uma reflexão sobre como a ‘escrevivência’ se afirma como prática política e estética, capaz de tensionar imaginários e reposicionar vozes historicamente silenciadas.

A discussão busca ampliar o debate sobre afetos, relações raciais e as subjetividades negras na produção literária contemporânea.

O ‘Cai Na Prosa’ é um clube de leitura mensal do Sesc Jundiaí que analisa obras frequentemente solicitadas em vestibulares, oferecendo ao público um espaço de aprofundamento e reflexão.

A distribuição dos ingressos gratuitos começa uma hora antes do evento, na Loja Sesc.

Serviço
Literatura Canção para ninar menino grande no “Cai na Prosa”, com Lilia Guerra 
Evento gratuito a partir das 19h30
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários