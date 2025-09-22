Escritora Lilia Guerra é atração do Cai na Prosa no Sesc Jundiaí

O Sesc Jundiaí recebe nesta quarta (24) a escritora Lilia Guerra para um bate-papo sobre o livro “Canção para ninar menino grande”, de Conceição Evaristo. A atividade, que faz parte do projeto ‘Cai Na Prosa’, acontece às 19h30 no Teatro da unidade, com entrada gratuita.

A obra mergulha na poética da ‘escrevivência’, conceito fundamental de Conceição Evaristo que une escrita e vivência para transformar experiências em narrativa literária. A partir do personagem Fio Jasmim, o livro aborda as complexidades da masculinidade de homens negros e seus efeitos nas relações com mulheres negras, apresentando-se como um tributo ao amor sob uma ótica pouco explorada na literatura brasileira.

Com mediação de Fernando Bandini e intervenção artística de Andrea Zeppini, o encontro propõe uma reflexão sobre como a ‘escrevivência’ se afirma como prática política e estética, capaz de tensionar imaginários e reposicionar vozes historicamente silenciadas.