Bebê respira com ajuda de aparelhos e corre risco de morte

Em novo boletim, atualizado às 9h30, o HU soltou: "O bebê permanece internado no Hospital Universitário, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, respirando com o auxílio de aparelhos, e com risco de óbito. A equipe multiprofissional do Hospital Universitário não está medindo esforços para oferecer o melhor ao paciente."

O Hospital Universitário (HU) de Jundiaí informou na manhã desta segunda-feira (22), que o bebê de 1 ano e 7 meses, vítima de agressões praticadas pela mãe, respira com ajuda de aparelhos e corre risco de morte.

Um bebê de um ano e três meses foi espancado em Jundiaí no Jardim das Tulipas, na sexta-feira (19). A criança foi encaminhada à UPA Vetor Oeste, onde recebeu o primeiro atendimento para depois ser levado ao Hospital Universitário de Jundiaí (HU). O estado de saúde é muito grave.

Ainda na UPA, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso e acionou o Conselho Tutelar, que não compareceu ao local. O bebê já havia sido levado anteriormente à UPA, também depois de ter sofrido agressão. O Jornal de Jundiaí procurou o Conselho Tutelar que responde pela região por e-mail e, tão logo haja retorno, a resposta será acrescentada nesta matéria.

A agressão, desta vez, foi muito grave e o bebê corre perigo de vida. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento quando foi informada de que havia uma ocorrência de maus-tratos a uma criança.