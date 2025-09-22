Bebê respira com ajuda de aparelhos e corre risco de morte

O Hospital Universitário (HU) de Jundiaí informou na manhã desta segunda-feira (22), que o bebê de 1 ano e 7 meses, vítima de agressões praticadas pela mãe, respira com ajuda de aparelhos e corre risco de morte.
Em novo boletim, atualizado às 9h30, o HU soltou: "O bebê permanece internado no Hospital Universitário, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, respirando com o auxílio de aparelhos, e com risco de óbito. A equipe multiprofissional do Hospital Universitário não está medindo esforços para oferecer o melhor ao paciente."
Relembre o caso
Um bebê de um ano e três meses foi espancado em Jundiaí no Jardim das Tulipas, na sexta-feira (19). A criança foi encaminhada à UPA Vetor Oeste, onde recebeu o primeiro atendimento para depois ser levado ao Hospital Universitário de Jundiaí (HU). O estado de saúde é muito grave.
Ainda na UPA, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso e acionou o Conselho Tutelar, que não compareceu ao local. O bebê já havia sido levado anteriormente à UPA, também depois de ter sofrido agressão. O Jornal de Jundiaí procurou o Conselho Tutelar que responde pela região por e-mail e, tão logo haja retorno, a resposta será acrescentada nesta matéria.
A agressão, desta vez, foi muito grave e o bebê corre perigo de vida. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento quando foi informada de que havia uma ocorrência de maus-tratos a uma criança.
Já no Hospital Universitário, os policiais foram informados de que uma criança de 1 ano e 3 meses deu entrada no hospital, transferida da UPA Vetor Oeste, em estado grave, já entubada, em coma, com múltiplas lesões pelo corpo, clavícula fraturada, coro cabeludo queimado por objeto circular, queimaduras no pescoço, e já havia tido quatro paradas cardíacas na UPA.
Narraram aos policias também que essa criança já era acompanhada desde fevereiro deste ano, ocasião em que o bebê também deu entrada com lesões nos braços e mordidas, além de quadro
de desnutrição, ficando internado por aproximadamente oito dias
Diante disso a médica começou a acompanhar a criança e a suspeitar da atitude da mãe, que levou a criança mais duas vezes ao hospital, e sempre uma lesão nova em algum outro lugar do corpo. A médica encaminhou o caso para o Conselho Tutelar, que assistiu a família por algum tempo, até a mãe se mudar de endereço e não comunicar sobre a mudança.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para a mãe da criança, que precisou ser algemada, por ficar agressiva. Foi determinada a prisão em flagrante pelo delito de lesão corporal. A mãe da criança foi levada para a Cadeia Pública Feminina de Itupeva, passou por audiência de custódia no sábado e teve o flagrante convertido em prisão preventiva, permanecendo presa.