26 de agosto de 2025
Prefeitura faz 2ª edição do ‘Bom Dia Servidor’ com a Educação

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Servidores da Educação participam da 2ª edição do Bom Dia Servidor no Paço Municipal
Servidores da Educação participam da 2ª edição do Bom Dia Servidor no Paço Municipal

Nesta segunda-feira (25), a Prefeitura de Jundiaí realizou a segunda edição do programa "Bom Dia Servidor", desta vez com a participação dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação. O encontro aconteceu no auditório do Paço Municipal e no gabinete do prefeito Gustavo Martinelli e reuniu representantes de diferentes funções da rede municipal, como professores, cozinheiras, assistentes administrativos e demais servidores. Também estiveram presentes a secretária de Educação, Priscila Costa, e as secretárias adjuntas Andrea Fernandes Gimenes Ferreira e Janete Aparecida da Silva Marini, o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Lucas Lusvarghi e o secretário adjunto Umberto Rossi.

O objetivo da iniciativa é criar um espaço de escuta e diálogo entre a administração municipal e os servidores que atuam diretamente na ponta do atendimento à população. O programa, que teve sua primeira edição com a área da Saúde, agora foi direcionado aos profissionais da Educação e seguirá acontecendo com outros setores ao longo dos próximos meses.

Escuta e valorização

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da proximidade com os servidores. “O Bom Dia Servidor é um momento de diálogo, de acolhimento e de identificação das prioridades. A partir dessa escuta, podemos avançar tanto na valorização do servidor quanto na melhoria dos serviços prestados à população. Já temos conquistas importantes, como a cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual e a garantia das abonadas, e seguiremos trabalhando por melhores condições de trabalho e por uma ambiência mais favorável, que contribua para a qualidade da Educação e do serviço público como um todo”, afirmou.

Durante o encontro, os servidores preencheram formulários com elogios, demandas e sugestões, que foram lidos pelo prefeito e encaminhados às áreas responsáveis. Questões como desburocratização da rotina administrativa nas escolas, melhorias em infraestrutura, valorização dos cozinheiros e transparência em processos de remoção foram alguns dos pontos levantados. O RH fará o mapeamento de todas as solicitações para acompanhamento.

Proximidade com a ponta

O secretário Lucas Lusvarghi, também participou do encontro e reforçou o compromisso da gestão com os servidores. “Para fazer uma boa administração, precisamos estar próximos de quem atende a população na ponta. Ouvir as dificuldades e necessidades dos servidores é fundamental para planejar ações mais assertivas e melhorar a qualidade do serviço público”, disse.

Educação em foco

Já a secretária Priscila Costa destacou a relevância do encontro. “Estar com os servidores que atuam diretamente nas escolas é extremamente importante. Eles trazem as demandas do dia a dia e nos ajudam a pensar coletivamente em como melhorar a qualidade do ensino e o atendimento às nossas crianças e adolescentes. Como servidora que também sou, acredito muito nesse processo de escuta e de construção conjunta”, ressaltou.

A visão dos servidores

O assistente administrativo Adriano José Ferreira Muniz, da Emeb Mercedes Basílio, avaliou positivamente a iniciativa. “Só grandes corporações costumam promover esse tipo de encontro. Essa abertura é de grande valia, pois faz o servidor se sentir parte do processo. Isso reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, afirmou.

Continuidade

O prefeito encerrou agradecendo a participação dos servidores e garantiu que as demandas não ficarão apenas no papel. “Todas as solicitações serão encaminhadas e acompanhadas pelas áreas responsáveis. Nosso compromisso é com uma gestão democrática, transparente e próxima do servidor”, reforçou.

O Bom Dia Servidor segue como uma das ações de valorização do funcionalismo público em Jundiaí e será expandido para outras áreas da administração municipal nos meses seguintes.

