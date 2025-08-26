Prefeitura faz 2ª edição do ‘Bom Dia Servidor’ com a Educação

Nesta segunda-feira (25), a Prefeitura de Jundiaí realizou a segunda edição do programa "Bom Dia Servidor", desta vez com a participação dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação. O encontro aconteceu no auditório do Paço Municipal e no gabinete do prefeito Gustavo Martinelli e reuniu representantes de diferentes funções da rede municipal, como professores, cozinheiras, assistentes administrativos e demais servidores. Também estiveram presentes a secretária de Educação, Priscila Costa, e as secretárias adjuntas Andrea Fernandes Gimenes Ferreira e Janete Aparecida da Silva Marini, o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Lucas Lusvarghi e o secretário adjunto Umberto Rossi.

O objetivo da iniciativa é criar um espaço de escuta e diálogo entre a administração municipal e os servidores que atuam diretamente na ponta do atendimento à população. O programa, que teve sua primeira edição com a área da Saúde, agora foi direcionado aos profissionais da Educação e seguirá acontecendo com outros setores ao longo dos próximos meses.

Escuta e valorização

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da proximidade com os servidores. “O Bom Dia Servidor é um momento de diálogo, de acolhimento e de identificação das prioridades. A partir dessa escuta, podemos avançar tanto na valorização do servidor quanto na melhoria dos serviços prestados à população. Já temos conquistas importantes, como a cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual e a garantia das abonadas, e seguiremos trabalhando por melhores condições de trabalho e por uma ambiência mais favorável, que contribua para a qualidade da Educação e do serviço público como um todo”, afirmou.