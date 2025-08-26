Prefeitura faz 2ª edição do ‘Bom Dia Servidor’ com a Educação

Nesta segunda-feira (25), a Prefeitura de Jundiaí realizou a segunda edição do programa "Bom Dia Servidor", desta vez com a participação dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação. O encontro aconteceu no auditório do Paço Municipal e no gabinete do prefeito Gustavo Martinelli e reuniu representantes de diferentes funções da rede municipal, como professores, cozinheiras, assistentes administrativos e demais servidores. Também estiveram presentes a secretária de Educação, Priscila Costa, e as secretárias adjuntas Andrea Fernandes Gimenes Ferreira e Janete Aparecida da Silva Marini, o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Lucas Lusvarghi e o secretário adjunto Umberto Rossi.
O objetivo da iniciativa é criar um espaço de escuta e diálogo entre a administração municipal e os servidores que atuam diretamente na ponta do atendimento à população. O programa, que teve sua primeira edição com a área da Saúde, agora foi direcionado aos profissionais da Educação e seguirá acontecendo com outros setores ao longo dos próximos meses.
Escuta e valorização
O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da proximidade com os servidores. “O Bom Dia Servidor é um momento de diálogo, de acolhimento e de identificação das prioridades. A partir dessa escuta, podemos avançar tanto na valorização do servidor quanto na melhoria dos serviços prestados à população. Já temos conquistas importantes, como a cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual e a garantia das abonadas, e seguiremos trabalhando por melhores condições de trabalho e por uma ambiência mais favorável, que contribua para a qualidade da Educação e do serviço público como um todo”, afirmou.
Durante o encontro, os servidores preencheram formulários com elogios, demandas e sugestões, que foram lidos pelo prefeito e encaminhados às áreas responsáveis. Questões como desburocratização da rotina administrativa nas escolas, melhorias em infraestrutura, valorização dos cozinheiros e transparência em processos de remoção foram alguns dos pontos levantados. O RH fará o mapeamento de todas as solicitações para acompanhamento.
Proximidade com a ponta
O secretário Lucas Lusvarghi, também participou do encontro e reforçou o compromisso da gestão com os servidores. “Para fazer uma boa administração, precisamos estar próximos de quem atende a população na ponta. Ouvir as dificuldades e necessidades dos servidores é fundamental para planejar ações mais assertivas e melhorar a qualidade do serviço público”, disse.
Educação em foco
Já a secretária Priscila Costa destacou a relevância do encontro. “Estar com os servidores que atuam diretamente nas escolas é extremamente importante. Eles trazem as demandas do dia a dia e nos ajudam a pensar coletivamente em como melhorar a qualidade do ensino e o atendimento às nossas crianças e adolescentes. Como servidora que também sou, acredito muito nesse processo de escuta e de construção conjunta”, ressaltou.
A visão dos servidores
O assistente administrativo Adriano José Ferreira Muniz, da Emeb Mercedes Basílio, avaliou positivamente a iniciativa. “Só grandes corporações costumam promover esse tipo de encontro. Essa abertura é de grande valia, pois faz o servidor se sentir parte do processo. Isso reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, afirmou.
Continuidade
O prefeito encerrou agradecendo a participação dos servidores e garantiu que as demandas não ficarão apenas no papel. “Todas as solicitações serão encaminhadas e acompanhadas pelas áreas responsáveis. Nosso compromisso é com uma gestão democrática, transparente e próxima do servidor”, reforçou.
O Bom Dia Servidor segue como uma das ações de valorização do funcionalismo público em Jundiaí e será expandido para outras áreas da administração municipal nos meses seguintes.