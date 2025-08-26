Corretor de imóveis é preso por dívida de R$ 83 mil de pensão

Um corretor de imóveis foi preso por guardas municipais de Apoio Tático, na Vila Rio Branco, em Jundiaí, por uma dívida de pensão alimentícia de mais de R$ 80 mil ao filho.

Os GMs Relvy, Francischini e Edmundo foram informados do possível paradeiro de um homem procurado pela Justiça, por calote na pensão alimentícia. Chegando ao local, os guardas o abordaram e, em checagem, confirmaram se tratar do alvo, que deve R$ 83,8 mil de pensão.

No mandado de prisão, o juiz ressalta o fato de que o pai não paga o débito e não faz qualquer proposta para quitação, mesmo já tendo sido intimado, e que por isso, determina sua prisão.