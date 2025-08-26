26 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Corretor de imóveis é preso por dívida de R$ 83 mil de pensão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O mandado de prisão foi expedido por um juiz da Vara Cível
O mandado de prisão foi expedido por um juiz da Vara Cível

Um corretor de imóveis foi preso por guardas municipais de Apoio Tático, na Vila Rio Branco, em Jundiaí, por uma dívida de pensão alimentícia de mais de R$ 80 mil ao filho.

Os GMs Relvy, Francischini e Edmundo foram informados do possível paradeiro de um homem procurado pela Justiça, por calote na pensão alimentícia. Chegando ao local, os guardas o abordaram e, em checagem, confirmaram se tratar do alvo, que deve R$ 83,8 mil de pensão.

No mandado de prisão, o juiz ressalta o fato de que o pai não paga o débito e não faz qualquer proposta para quitação, mesmo já tendo sido intimado, e que por isso, determina sua prisão.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi recolhido. O pai ficará por 90 dias preso no Centro de Detenção Provisória CDP de Jundiaí.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários