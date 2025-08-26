26 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MULHER

Vítimas de violência têm direito a transporte gratuito por app

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Governo de SP
Após ser atendida pelo 190, mulher vítima de violência ganha um voucher para ter transporte gratuito
Após ser atendida pelo 190, mulher vítima de violência ganha um voucher para ter transporte gratuito

O Governo de São Paulo tem uma parceria com a empresa de mobilidade 99 para oferecer transporte gratuito a mulheres vítimas de violência. Desde que a parceria foi lançada, em janeiro, até julho deste ano, já foram feitas 205 viagens. É uma média de uma mulher beneficiada por dia. O convênio faz parte de uma rede de proteção do Governo de São Paulo destaque neste Agosto Lilás, mês do enfrentamento à violência contra mulher.

Com a iniciativa, mulheres vítimas de violência recebem deslocamento seguro e sem custos até uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) ou Instituto Médico-Legal (IML) para realizar um exame de corpo de delito, ou até mesmo ao pronto-socorro.

O acesso ao serviço ocorre por meio de um voucher. Para obtê-lo, a mulher vítima de violência liga para o 190 e é atendida por uma policial mulher da Cabine Lilás, que oferece atendimento especializado.

Durante a conversa, é oferecida à vítima a possibilidade de se deslocar a um serviço físico de atendimento utilizando gratuitamente o app da 99. Em caso de uso, a Polícia Militar aciona o aplicativo por meio de um voucher.

Como são as policiais da Cabine Lilás que farão a solicitação do transporte, elas também poderão acompanhar a localização das mulheres em tempo real, estando de prontidão para qualquer intercorrência.

Além disso, a depender da situação, uma viatura da Polícia Militar também será deslocada para o acompanhamento da ocorrência para que as mulheres se sintam ainda mais amparadas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários