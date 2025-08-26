Vítimas de violência têm direito a transporte gratuito por app

O Governo de São Paulo tem uma parceria com a empresa de mobilidade 99 para oferecer transporte gratuito a mulheres vítimas de violência. Desde que a parceria foi lançada, em janeiro, até julho deste ano, já foram feitas 205 viagens. É uma média de uma mulher beneficiada por dia. O convênio faz parte de uma rede de proteção do Governo de São Paulo destaque neste Agosto Lilás, mês do enfrentamento à violência contra mulher.

Com a iniciativa, mulheres vítimas de violência recebem deslocamento seguro e sem custos até uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) ou Instituto Médico-Legal (IML) para realizar um exame de corpo de delito, ou até mesmo ao pronto-socorro.

O acesso ao serviço ocorre por meio de um voucher. Para obtê-lo, a mulher vítima de violência liga para o 190 e é atendida por uma policial mulher da Cabine Lilás, que oferece atendimento especializado.