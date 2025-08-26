Funcionário é flagrado furtando a empresa: R$ 1,5 milhão

Dois homens foram presos por policiais militares da 2ª Cia, em Itatiba, na madrugada desta terça-feira (26), e mais de R$ 1,5 milhão em eletrodomésticos furtados de um galpão de distribuição, foram recuperados. Os produtos eram furtados por um dos funcionários da empresa, que desligava as câmeras de monitoramento e praticava o crime fora do horário de expediente.

O responsável por um galpão de armazenamento e distribuição, situado dentro de um centro empresarial, em Itatiba, estava prestes a ir embora, após final do expediente, quando resolveu dar uma última olhada nas câmeras de monitoramento. Quando estava na sala, observou que as câmeras do seu galpão eram as únicas que estavam desligadas.

Suspeitando de ação criminosa, ele acionou a Polícia Militar, que enviou uma equipe ao local. Durante averiguação, os PMs flagraram um dos funcionários, já fora do expediente, pronto para deixar o local com o caminhão da própria empresa, carregado com eletrodomésticos. No veículo havia quatro geladeiras, duas fritadeiras, um refrigerador e uma máquina de sorvete, tudo avaliado em cerca de R$ 200 mil.