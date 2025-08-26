Funcionário é flagrado furtando a empresa: R$ 1,5 milhão

Dois homens foram presos por policiais militares da 2ª Cia, em Itatiba, na madrugada desta terça-feira (26), e mais de R$ 1,5 milhão em eletrodomésticos furtados de um galpão de distribuição, foram recuperados. Os produtos eram furtados por um dos funcionários da empresa, que desligava as câmeras de monitoramento e praticava o crime fora do horário de expediente.
O responsável por um galpão de armazenamento e distribuição, situado dentro de um centro empresarial, em Itatiba, estava prestes a ir embora, após final do expediente, quando resolveu dar uma última olhada nas câmeras de monitoramento. Quando estava na sala, observou que as câmeras do seu galpão eram as únicas que estavam desligadas.
Suspeitando de ação criminosa, ele acionou a Polícia Militar, que enviou uma equipe ao local. Durante averiguação, os PMs flagraram um dos funcionários, já fora do expediente, pronto para deixar o local com o caminhão da própria empresa, carregado com eletrodomésticos. No veículo havia quatro geladeiras, duas fritadeiras, um refrigerador e uma máquina de sorvete, tudo avaliado em cerca de R$ 200 mil.
MAIS PRODUTOS
Durante a abordagem e revista pessoal, o funcionário confessou que vinha furtando o local há bastante tempo e, já na viatura, no trajeto para a delegacia, ofereceu dinheiro aos PMs para ser solto. Os agentes 'deram corda' para a tentativa de corrupção e o questionaram sobre onde estavam os produtos furtados em datas anteriores.
Ele então indicou aos policiais um endereço no bairro Itatiba Park, para onde foi uma equipe de apoio. Neste local (apenas um cômodo), os PMs acionaram a responsável, que disse que o imóvel era alugado e que ela não tinha a chave - foi possível observar, porém, que no interior havia produtos eletrônicos em caixas pertencentes ao galpão em questão.
A responsável indicou o endereço da pessoa que alugou o cômodo, em um apartamento nas proximidades, e os PMs solicitaram apoio.
No apartamento foi descoberta uma fábrica clandestina de gelo, que era produzido por máquinas furtadas da empresa em questão. Também foram encontrados outros eletrodomésticos furtados do mesmo local - com todos os produtos encontrados no caminhão, na casa e no apartamento, foram R$ 1,5 milhão em equipamentos recuperados.
Além disso, junto com ele havia também uma adolescente, com a qual ele disse que tinha um relacionamento amoroso.
O casal foi conduzido à delegacia e se juntou ao primeiro homem detido. Após ouvir a todos, o delegado registrou o Boletim de Ocorrência como furto qualificado, associação criminosa, corrupção ativa, corrupção de menores e crimes contra as relações de consumo.
Os dois homens foram presos em flagrante.