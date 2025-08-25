Eleição do Conselho Municipal de Esporte e Lazer será em setembro

A Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) realiza no próximo dia 18 de setembro, a eleição para composição do Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL), para o biênio 2025-2027.
Podem se inscrever representantes da indústria, comércio e serviços, associações esportivas, prestadores de serviços de atividades físicas e esportivas, associações comunitárias de bairros e organizações da sociedade civil ligadas à criança, ao idoso e às pessoas com deficiência.
O CMEL é composto por 16 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo oito representantes do Poder Público e oito da sociedade civil.
Entre as atribuições do Conselho estão propor diretrizes para a política municipal de esporte e lazer, colaborar na elaboração de programas e projetos, sugerir ações de democratização do esporte e incentivar estudos e atividades voltadas à área.
Inscrições
As entidades interessadas devem apresentar documentação comprobatória de representatividade, além de documentos pessoais do candidato, comprovante de residência e formulário de inscrição.
Podem se candidatar moradores de Jundiaí há pelo menos dois anos, com atuação ou interesse relevante na área esportiva, maiores de 16 anos e que não tenham sido reconduzidos no último mandato.
A eleição presencial. É obrigatória a participação do candidato ou procurador. Os mais votados assumem como titulares e os demais, como suplentes.
Eleição
Data: 18 de setembro
Horário: 19h
Local: Auditório do Paço Municipal – Av. da Liberdade, S/N – Jardim Botânico.
Clique aqui para conferir o Edital.
Observação:
O formulário de Inscrição (Anexo II) e a lista de documentos exigidos estão disponíveis no edital e devem ser encaminhados dentro do prazo previsto, conforme Anexo I, pelo e-mail: cmel@jundiai.sp.gov.br