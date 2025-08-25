Eleição do Conselho Municipal de Esporte e Lazer será em setembro

A Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) realiza no próximo dia 18 de setembro, a eleição para composição do Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL), para o biênio 2025-2027.

Podem se inscrever representantes da indústria, comércio e serviços, associações esportivas, prestadores de serviços de atividades físicas e esportivas, associações comunitárias de bairros e organizações da sociedade civil ligadas à criança, ao idoso e às pessoas com deficiência.

O CMEL é composto por 16 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo oito representantes do Poder Público e oito da sociedade civil.