Motorista é roubado e suspeita é presa com o celular na calcinha

Um motorista de aplicativo foi assaltado e agredido por um casal, neste domingo (24), na Vila Maringá, em Jundiaí. Um homem e uma mulher, suspeitos do crime, foram presos por policiais militares do 11° Batalhão. A vítima sofreu um corte na cabeça e precisou de sutura.

O motorista foi solicitado para uma corrida, pelo casal, que na avenida Clemente Rosa anunciou o assalto. Com um aparelho celular, o criminoso golpeou a cabeça do motorista, que sofreu um corte. Dentro do carro ele se defendeu e entrou em luta com o bandido, enquanto que a mulher, já em posse do celular do motorista, saiu correndo. Logo em seguida, o ladrão também correu para se encontrar com a comparsa e assim fugirem.

A vítima acionou a PM, que enviou uma equipe. Após colherem informações das características dos ladrões, os policiais saíram à caça e localizaram dois suspeitos, ainda no bairro. O homem estava com uma pedra na mão. Já a mulher, durante revista, foi flagrada com o celular do motorista escondido dentro da calcinha.