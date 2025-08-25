Duas rodovias de Jundiaí ganham novos radares nesta terça (26)

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), colocará em operação, a partir da zero hora desta terça-feira (26), mais 28 radares de fiscalização eletrônica em rodovias sob sua gestão. Com os 84 já em funcionamento, o Estado passa a contar com 112 equipamentos ativos.

Em Jundiaí e região, as rodovias que terão radares são: Vice Prefeito Hermenegildo Tonoli; Presidente Tancredo de Almeida Neves; e Edgard Máximo Zambotto. Veja abaixo mais detalhes.

A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.