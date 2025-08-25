Entenda o que muda na estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM

Usuários das linhas 11-Coral, 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM terão, a partir desta semana, a estação Palmeiras-Barra Funda como ponto central do transporte público sobre trilhos em São Paulo. As mudanças começam nesta segunda-feira (25), quando a Linha 11-Coral passa a operar em regime assistido até a Barra Funda, nos horários de vale (das 8h às 15h30 e das 20h à 0h).

Já a partir de quinta-feira (28), as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa também passam a ter a Barra Funda como terminal de desembarque. Com isso, todos os passageiros que utilizam as linhas Rubi e Turquesa deverão desembarcar na estação. Quem seguir sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra fará a transferência no mesmo nível, pelas plataformas 5 e 6.

Além dessas linhas e do Expresso Aeroporto, a estação também conecta a Linha 3-Vermelha do Metrô, a Linha 8-Diamante de trens metropolitanos e terminais de ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais, além de estar próxima a universidades, casas de shows e equipamentos culturais.