7ª Fens traz programação diversificada no palco principal

A Fens chega com uma programação especial no palco principal, oferecendo oportunidades únicas para que empreendedores ampliem sua visibilidade, gerem negócios e criem conexões. O evento, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto e 5, 6 e 7 de setembro, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), consolida-se como um dos maiores espaços de incentivo ao empreendedorismo regional.
Veja a programação completa aqui.
A programação do palco principal é um dos grandes destaques da feira, reunindo atividades que vão de desfiles de moda a oficinas de artesanato, apresentações culturais e rodadas de negócios. Para Bruna Lazarini, gestora adjunta de Empreendedorismo, a diversidade de atrações é um dos fatores que fazem a Fens crescer a cada edição.
“Chegamos à 7ª edição com a certeza de que a Fens é muito mais do que uma feira de negócios: é um ponto de encontro para empreendedores, consumidores e famílias. No palco principal, teremos dois fins de semana cheios de atividades interativas, que valorizam talentos locais e aproximam ainda mais a comunidade do empreendedorismo”, destacou.
Humberto Cereser, gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a Fens é um marco para o ambiente de negócios em Jundiaí. “A feira fortalece o ecossistema empreendedor da nossa cidade, estimulando inovação, parcerias e gerando oportunidades reais de crescimento. É um espaço democrático que une quem já empreende e aqueles que sonham em começar, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico local”, afirmou.
Estrutura e Experiência
Além da programação no palco, a Fens oferece uma estrutura completa para visitantes e expositores. São mais de 20 food trucks com opções gastronômicas variadas — de comidas árabes a hambúrgueres artesanais, espetinhos e churros —, garantindo sabor e lazer para toda a família.
Desde sua criação em 2022, a Fens já movimentou R$ 9,2 milhões para os expositores, recebeu mais de 160 mil visitantes e reuniu mais de 2,5 mil empreendedores locais e regionais.