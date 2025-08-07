7ª Fens traz programação diversificada no palco principal

A Fens chega com uma programação especial no palco principal, oferecendo oportunidades únicas para que empreendedores ampliem sua visibilidade, gerem negócios e criem conexões. O evento, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto e 5, 6 e 7 de setembro, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), consolida-se como um dos maiores espaços de incentivo ao empreendedorismo regional.

Veja a programação completa aqui.

A programação do palco principal é um dos grandes destaques da feira, reunindo atividades que vão de desfiles de moda a oficinas de artesanato, apresentações culturais e rodadas de negócios. Para Bruna Lazarini, gestora adjunta de Empreendedorismo, a diversidade de atrações é um dos fatores que fazem a Fens crescer a cada edição.