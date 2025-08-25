Estação Jundiaí é uma das que compõem o patrimônio cultural em SP

As estações de trem e metrô não apenas facilitam o deslocamento diário de milhares de passageiros, mas também se destacam como monumentos vivos que narram a evolução social, econômica e urbana do estado de São Paulo. Muitas dessas construções, com suas arquiteturas peculiares e ricas em detalhes, são verdadeiros museus a céu aberto, refletindo estilos de épocas passadas.
Em homenagem ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico, celebrado em 17 de agosto, conheça algumas estações das empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos – CPTM, EFCJ e Metrô – que são patrimônios históricos.
Estações consideradas patrimônio histórico e ferroviário
Estação Jundiaí
Inaugurada pela São Paulo Railway (SPR) em 1867, a estação teve um papel crucial, construída para levar o café dos agricultores de Jundiaí ao porto no Litoral Paulista. Hoje, a estação é um importante marco da cidade.
Estação Brás
Inaugurada em 1867 e tombada em 1982, a Estação Brás é uma importante conexão entre linhas da CPTM e do Metrô, transportando diariamente milhares de passageiros e simbolizando a ligação entre o passado e o presente.
Estação Franco da Rocha
Reconhecida por sua significância histórica e arquitetônica, esta estação representa o período de expansão e consolidação da São Paulo Railway (SPR), uma era crucial para o desenvolvimento do transporte ferroviário no estado.
Estação da Luz
Tombada em 1982, a Estação da Luz é um marco arquitetônico inspirado em construções londrinas, como o Big Ben e a Abadia de Westminster. Ela reflete o período de expansão da cidade impulsionado pelo café. Atualmente, a Estação da Luz tem conexões com as linhas de metrô 1-Azul, operada pelo Metrô, conexão que foi efetivada em 1975, quando a linha metroviária tinha a denominação original Linha Norte-Sul, e 4- Amarela, operada pela concessionária ViaQuatro, conexão criada em 2011.
Estação Pindamonhangaba
A estação Pindamonhangaba da Estrada de Ferro Campos do Jordão está localizada no ponto inicial da ferrovia, no município de Pindamonhangaba, a 555 metros de altitude. Foi inaugurada em 1922 como sede da ferrovia e local para depósito dos materiais transportados pela Estrada de Ferro. Em 1971, passou a funcionar como estação para embarque e desembarque de passageiros.
Em 1994, a estação ganhou quatro murais em sua área externa com pinturas em azulejos que representam diferentes momentos da ferrovia. O prédio teve sua fachada tombada em 2021 e atualmente abriga escritórios administrativos da ferrovia e um dos Centros de Memória Ferroviária da EFCJ.
Além dessas, outras estações como Caieiras, Jaraguá, Juventus-Mooca, Perus, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Várzea Paulista também são protegidas pelo tombamento, evidenciando a riqueza do patrimônio ferroviário paulista.
Importância do tombamento
O tombamento de bens históricos, como estações ferroviárias, é fundamental para preservar a memória e a identidade de um lugar. Essas estruturas contam a história da cidade e de seus moradores. Além disso, o tombamento garante a manutenção e preservação desses espaços, para que as futuras gerações possam conhecer e valorizar a importância desses locais.
Restauração e conservação
A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) mantém uma equipe dedicada à restauração e conservação do patrimônio histórico ferroviário. Recentemente, a Estação da Luz passou por obras de restauro, com a recuperação da fachada, torreões, muros, caixa d’água e prédio administrativo. Os projetos de restauração passam por aprovação dos órgãos de preservação, garantindo a autenticidade e a qualidade das intervenções.
As estações ferroviárias de São Paulo são muito mais do que simples pontos de transporte; são testemunhos da história da cidade e do estado, com um rico patrimônio a ser preservado e valorizado.