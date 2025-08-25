Estação Jundiaí é uma das que compõem o patrimônio cultural em SP

As estações de trem e metrô não apenas facilitam o deslocamento diário de milhares de passageiros, mas também se destacam como monumentos vivos que narram a evolução social, econômica e urbana do estado de São Paulo. Muitas dessas construções, com suas arquiteturas peculiares e ricas em detalhes, são verdadeiros museus a céu aberto, refletindo estilos de épocas passadas.

Em homenagem ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico, celebrado em 17 de agosto, conheça algumas estações das empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos – CPTM, EFCJ e Metrô – que são patrimônios históricos.

Estações consideradas patrimônio histórico e ferroviário

Estação Jundiaí

Inaugurada pela São Paulo Railway (SPR) em 1867, a estação teve um papel crucial, construída para levar o café dos agricultores de Jundiaí ao porto no Litoral Paulista. Hoje, a estação é um importante marco da cidade.