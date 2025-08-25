Quer falar sobre o transporte de Jundiaí? Quinta tem audiência

A Prefeitura de Jundiaí convida a população para a segunda audiência pública que discute a nova concessão do transporte coletivo urbano. O encontro será realizado na quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30, na Emeb Ivo de Bona (Av. Francisco Roveri, 505 – Parque Res. Almerinda Chaves), e é aberto a todos os interessados.

Coordenada pela Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), a audiência integra o processo participativo e transparente que busca ouvir as opiniões da população, colher sugestões e esclarecer dúvidas sobre o futuro do transporte coletivo na cidade.

Além da participação presencial, a prefeitura disponibiliza um formulário online, no site oficial (clique aqui para acessar), para que os moradores também possam contribuir de forma prática e democrática, mesmo sem comparecer ao encontro.

Modernização do transporte