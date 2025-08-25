25 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ÔNIBUS COLETIVOS

Quer falar sobre o transporte de Jundiaí? Quinta tem audiência

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A audiência, oportunidade da população opinar, vai acontecer na noite de quinta-feira (28), na Emeb Ivo de Bona
A audiência, oportunidade da população opinar, vai acontecer na noite de quinta-feira (28), na Emeb Ivo de Bona

A Prefeitura de Jundiaí convida a população para a segunda audiência pública que discute a nova concessão do transporte coletivo urbano. O encontro será realizado na quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30, na Emeb Ivo de Bona (Av. Francisco Roveri, 505 – Parque Res. Almerinda Chaves), e é aberto a todos os interessados.

Coordenada pela Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), a audiência integra o processo participativo e transparente que busca ouvir as opiniões da população, colher sugestões e esclarecer dúvidas sobre o futuro do transporte coletivo na cidade.

Além da participação presencial, a prefeitura disponibiliza um formulário online, no site oficial (clique aqui para acessar), para que os moradores também possam contribuir de forma prática e democrática, mesmo sem comparecer ao encontro.

Modernização do transporte

O novo modelo de concessão está sendo elaborado com foco na modernização do sistema e melhoria da qualidade do serviço. Entre as propostas em estudo estão:

  • Aumento da frota operacional
  • Criação de novas linhas e revisão dos trajetos existentes
  • Inclusão de ônibus com ar-condicionado
  • Adoção de tecnologias sustentáveis como alternativas ao diesel
  • Ampliação das formas de pagamento e facilidades no uso do bilhete único

De acordo com o gestor da UGMT, José Carlos Sacramone, a revisão do projeto segue sendo aprimorada com base nas contribuições da sociedade. “Esse diálogo é fundamental para construirmos um modelo que atenda às necessidades de mobilidade da cidade, com mais eficiência, conforto e sustentabilidade”, pontuou.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários