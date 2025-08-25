Cabeleireiro leva três tiros em Jundiaí; o vizinho fugiu

Um cabeleireiro foi vítima de tentativa de homicídio, na Vila Alvorada, em Jundiaí, neste domingo, após uma discussão com o vizinho, que disparou três tiros contra ele. Segundo o que foi apurado pela polícia até o momento, os dois são vizinhos e têm frequentes desentendimentos em função de som alto no salão de beleza da vítima. Após o crime, o autor fugiu, a princípio contando com a ajuda do próprio pai, dono da arma, que foi preso por policiais militares.

O cabeleireiro estava na calçada, ao lado de seu salão de beleza, quando o autor saiu e eles iniciaram uma discussão. Uma pessoa que estava na rua tentou apartar a briga, mas o cabeleireiro deu um soco no rosto do vizinho que o afrontava, fraturando seu nariz. Com raiva, ele entrou em sua casa e pegou a arma do pai, voltou para rua e deu três tiros no cabeleireiro.

Depois disso ele voltou para dentro de casa e foi interceptado pelo pai ainda no quintal. Eles precisaram pular o muro para fugir, entraram no carro e passaram na igreja - para pegar a esposa do pai, que estava na missa -, indo para Várzea Paulista em seguida. Na cidade vizinha, segundo o próprio pai, eles esconderam a arma usada no crime, enterrando no jardim da casa da filha dele.