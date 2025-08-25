Em tempo: antes do mês acabar, Jundiaí deve ter mais chuva

Agosto costuma ser um mês seco, mas neste ano vem sendo mais seco do que de costume. Até o momento, Jundiaí teve apenas 2mm de chuva acumulada, número bastante baixo se analisada a média, que é de 47mm para o mês. No entanto, nesta semana, a tendência é de que a estiagem seja interrompida, pois, ainda que pouco deve chover.

A previsão do tempo indica que pode chover na cidade entre terça (26) e quarta-feira (27) e novamente na sexta-feira (29). Não serão chuvas volumosas, mas devem aliviar a sensação desagradável que o ar seco vem causando à população, sobretudo às pessoas mais sensíveis.

Quanto à temperatura, apesar da meteorologia indicar queda nas máximas, não haverá variações muito significativas. Segundo o Climatempo, a terça-feira terá mínima de 14°C e máxima de 28°C, a quarta terá mínima de 15°C e máxima de 28°C, a quinta (28) terá termômetros entre 15°C e 27°C e a sexta terá temperaturas variando de 14°C e 26°C.

Estiagem