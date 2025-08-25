Operação da CPFL encontra irregularidades em boate de Jundiaí

Na terça-feira passada (19), a CPFL Piratininga realizou uma operação de combate a fraudes e furtos de energia no bairro Vila Virgínia, em Jundiaí. Durante a ação, as equipes desconfiaram que o consumo de energia de uma boate estava significativamente abaixo do esperado para o estabelecimento.
Ao vistoriarem o local, os técnicos detectaram um desvio de energia escondido na alvenaria do prédio. Diante da irregularidade, a Polícia Civil e a Perícia Criminal foram acionadas. O responsável pelo local foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade.
Após as inspeções, a equipe da distribuidora regularizou todas as medições e iniciará o cálculo do volume de energia desviada. Os valores relativos às fraudes serão posteriormente informados aos responsáveis pelos imóveis envolvidos na irregularidade.
Inspeções como essas têm sido intensificadas pela CPFL Piratininga, com o apoio das autoridades policiais, com o objetivo de coibir as ligações clandestinas e manipulações de medidores de energia. A companhia investe continuamente em tecnologias de monitoramento e detecção de fraudes, como o uso de inteligência artificial para orientar operações mais assertivas e sistemas de medição blindada para grandes clientes.
Além de sobrecarregar as redes elétricas e deixar o sistema de distribuição vulnerável a interrupções no fornecimento, o furto de energia coloca vidas em risco devido à possibilidade de choques elétricos. Vale lembrar que fraudar ou furtar energia é crime, conforme o Código Penal, com pena de um a quatro anos de detenção.
Fraudadores também são cobrados pelas tarifas referentes ao período em que ocorreu o furto, acrescidas da devida multa. Além disso, as fraudes e furtos podem encarecer a conta de energia para todos, pois a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) distribui parte dos prejuízos causados pelas “perdas comerciais” para a tarifa da distribuidora, durante as revisões tarifárias.
Denuncie: ajude a combater fraudes e proteger a sua comunidade. Denuncie anonimamente pelo app “CPFL Energia” ou no site www.cpfl.com.br/fraude.