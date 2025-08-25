Operação da CPFL encontra irregularidades em boate de Jundiaí

Na terça-feira passada (19), a CPFL Piratininga realizou uma operação de combate a fraudes e furtos de energia no bairro Vila Virgínia, em Jundiaí. Durante a ação, as equipes desconfiaram que o consumo de energia de uma boate estava significativamente abaixo do esperado para o estabelecimento.

Ao vistoriarem o local, os técnicos detectaram um desvio de energia escondido na alvenaria do prédio. Diante da irregularidade, a Polícia Civil e a Perícia Criminal foram acionadas. O responsável pelo local foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade.

Após as inspeções, a equipe da distribuidora regularizou todas as medições e iniciará o cálculo do volume de energia desviada. Os valores relativos às fraudes serão posteriormente informados aos responsáveis pelos imóveis envolvidos na irregularidade.