Após incidente, 1º dia da Linha 7-Rubi até a Barra Funda tem caos

Nesta segunda-feira (25) teve início da operação assistida da Linha 7-Rubi da CPTM apenas até a estação Barra Funda. A mudança marca o fim do serviço 710, que interligava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, ligando Jundiaí a Rio Grande da Serra. Com a mudança, muitas pessoas precisarão desembarcar agora na Barra Funda e fazer a baldeação até outras estações estratégicas, como Luz e Brás. E neste primeiro dia de mudança uma falha levou ao caos.

Houve descarrilamento de um trem de manutenção próximo à estação da Luz e as composições de passageiros circulam com intervalos maiores entre a Barra Funda e a Luz, o que causou lotação nas plataformas, principalmente da Barra Funda. Mesmo com a Linha 11-Coral já indo até a Barra Funda, o transtorno foi grande para usuários. O incidente teria acontecido na madrugada e a operação estaria mais lenta entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda. Justamente as estações que exigirão mais da baldeação a partir de agora.

A estudante Letícia Malatesta faz uso diário da Linha 7-Rubi e foi pega de surpresa nesta manhã. "Saí de casa por volta das 5h40. Às 6h já estava sentada dentro do trem. Poucos segundos depois, ouvimos o aviso de que ele pararia na Barra Funda. Eu precisava chegar ao meu destino, na avenida Paulista, às 8h. Estava dentro do horário, afinal, a viagem costuma levar de 1h40 a 1h50 todos os dias. Ao chegar na Barra Funda, por volta das 7h30, a plataforma para a baldeação da linha vermelha estava lotada — não se andava nem para trás nem para frente, tudo parado. Nunca tinha visto aquilo em três anos indo diariamente, faça chuva ou faça sol. Já tinha visto lentidão, mas nunca uma paralisação completa", comenta.