Ação nas escolas alerta sobre perigos do cigarro eletrônico

Com o objetivo de conscientizar sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos, cada vez mais presentes entre os jovens, a equipe do Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista (PAIT), da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), tem realizado palestras em escolas da região. Nesta semana, a ação foi desenvolvida na Escola Estadual Dr. Antenor Soares Gandra, alcançando cerca de 350 estudantes.
Mesmo com a venda proibida no Brasil desde 2009, o uso de vape ou pod cresceu 400% nos últimos quatro anos. Estudo realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 70% dos consumidores têm entre 15 e 24 anos.
“A cada dia, mais adolescentes estão utilizando, atraídos por propagandas que mostram apenas um lado da história. Estamos atuando junto aos estudantes para trazer o outro lado, ou seja, a realidade. Se engana quem acha que cigarro eletrônico não é cigarro. Esses dispositivos podem ter mais de duas mil substâncias, incluindo a nicotina, que vicia. Além disso, são responsáveis por problemas de saúde gravíssimos e irreversíveis”, enfatiza a médica pediatra Carla Ruske, vinculada ao PAIT.
Entre as doenças associadas estão alguns tipos de câncer, infarto, fibrose pulmonar, pneumotórax e bronquiolite obliterante — popularmente conhecida como pulmão de pipoca. “Além de apontar os riscos, tiramos dúvidas e abrimos as portas do PAIT de Jundiaí, que oferece acolhimento e tratamento a partir de ações individuais e coletivas”, acrescentou a médica.
Para a vice-diretora do Gandra, Vivian Colepicolo, a atividade foi positiva. “Era uma necessidade trazer essa palestra para os nossos alunos. Os cigarros eletrônicos viraram moda e percebemos o aumento no uso. Como escola, temos que conscientizar. Já havíamos feito um trabalho com o grêmio estudantil e o psicólogo da unidade”, ressaltou.
Grupos
Ao longo do ano, o PAIT oferece grupos permanentes no Núcleo Integrado de Saúde — NIS — (localizado na Avenida Carlos Salles, 74, 4º andar), às quartas-feiras, às 14h, e no CMEJA (Rua José do Patrocínio, 200, Complexo Argos), todas as segundas-feiras, às 18h. Também há turmas abertas mensalmente. Na próxima terça-feira (26), um novo grupo começará na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot (Avenida Dr. Cavalcanti, 396, Complexo Argos), com encontros às 9h30. Para setembro, já estão programadas mais duas turmas: dia 1º, no CMEJA, às 18h, e dia 10, no NIS, às 14h.