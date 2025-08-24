Ação nas escolas alerta sobre perigos do cigarro eletrônico

Com o objetivo de conscientizar sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos, cada vez mais presentes entre os jovens, a equipe do Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista (PAIT), da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), tem realizado palestras em escolas da região. Nesta semana, a ação foi desenvolvida na Escola Estadual Dr. Antenor Soares Gandra, alcançando cerca de 350 estudantes.

Mesmo com a venda proibida no Brasil desde 2009, o uso de vape ou pod cresceu 400% nos últimos quatro anos. Estudo realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 70% dos consumidores têm entre 15 e 24 anos.

“A cada dia, mais adolescentes estão utilizando, atraídos por propagandas que mostram apenas um lado da história. Estamos atuando junto aos estudantes para trazer o outro lado, ou seja, a realidade. Se engana quem acha que cigarro eletrônico não é cigarro. Esses dispositivos podem ter mais de duas mil substâncias, incluindo a nicotina, que vicia. Além disso, são responsáveis por problemas de saúde gravíssimos e irreversíveis”, enfatiza a médica pediatra Carla Ruske, vinculada ao PAIT.