Alunos do Peama vivem experiência de mergulho no Bolão

A piscina olímpica do Complexo Aquático do Centro Esportivo Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão, foi palco de uma vivência especial para 18 alunos do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) da Prefeitura de Jundiaí.
A atividade proporcionou uma experiência subaquática com equipamentos de mergulho, acompanhados por instrutores da NAUI Service Center Mercosul (associação internacional) fundada em 1960 e referência mundial na formação de professores de mergulho.
Segundo a diretora do Peama, Vanessa Rancoletta, a atividade trouxe novos desafios aos alunos. “São alunos que já estão habituados com a água e fazem natação, mas a vivência com o equipamento específico do mergulho é diferente. O instrutor acompanha no ritmo de cada aluno, respeitando características, dificuldades e até eventuais medos. Além disso, há o treino da capacidade respiratória, que no mergulho exige outra técnica. É uma experiência riquíssima”, destacou.
O primeiro a mergulhar foi Guilherme Moreira de Souza, de 23 anos, que descreveu a sensação de explorar o fundo da piscina pela primeira vez. “Foi incrível. Eu nunca tinha imaginado viver algo assim. Parece que você está em outro planeta. É maravilhoso que o Peama proporcione isso para a gente”, contou.
Já para Raquel Callegari, de 66 anos, a prática não é novidade, mas continua sendo motivo de entusiasmo e alegria a cada participação. “É bom demais. Quando você está no fundo da piscina é maravilhoso. O Peama faz um rodízio entre os alunos, e sempre que sou chamada faço questão de vir”, afirmou.
Para Michelli Gobi, uma das instrutoras mais experientes da NAUI, o momento do mergulho adaptado é especial para todos. “É muito gratificante. Muitos nunca tiveram contato com uma experiência assim. Trabalhamos aspectos motores e sensoriais, mas o maior ganho é a emoção. Não tem preço o que vivemos hoje”.
O instrutor Alvanir Oliveira, o “Jornada”, participa da parceria entre Peama e NAUI Mercosul há duas décadas e reforça a importância dessa união. “É muito bacana. Essa parceria institucional proporciona sempre novas emoções e experiências para nós e para os alunos. Posso dizer que aprendemos a cada encontro”, concluiu.