Alunos do Peama vivem experiência de mergulho no Bolão

A piscina olímpica do Complexo Aquático do Centro Esportivo Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão, foi palco de uma vivência especial para 18 alunos do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) da Prefeitura de Jundiaí.

A atividade proporcionou uma experiência subaquática com equipamentos de mergulho, acompanhados por instrutores da NAUI Service Center Mercosul (associação internacional) fundada em 1960 e referência mundial na formação de professores de mergulho.

Segundo a diretora do Peama, Vanessa Rancoletta, a atividade trouxe novos desafios aos alunos. “São alunos que já estão habituados com a água e fazem natação, mas a vivência com o equipamento específico do mergulho é diferente. O instrutor acompanha no ritmo de cada aluno, respeitando características, dificuldades e até eventuais medos. Além disso, há o treino da capacidade respiratória, que no mergulho exige outra técnica. É uma experiência riquíssima”, destacou.