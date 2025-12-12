13 de dezembro de 2025
PARADA NATALINA

Expressinho de Natal funcionará neste sábado (13)

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Expressinho vai operar neste sábado (13) das 18h às 21h, saindo do Espaço Expressa, na Av. União dos Ferroviários
Expressinho vai operar neste sábado (13) das 18h às 21h, saindo do Espaço Expressa, na Av. União dos Ferroviários

O Expressinho de Natal estará disponível nesse sábado (13), para os munícipes que planejam assistir à Parada Natalina no Centro da cidade, marcada para as 19h.

O Expressinho, que normalmente funciona apenas nos dias úteis, vai operar das 18h às 21h saindo do Espaço Expressa. Neste local, o visitante poderá estacionar seu veículo e embarcar no veículo de transporte público que foi decorado e recebeu luzes de LED para circular com destino ao centro da cidade.

Tanto o passeio no Expressinho como o estacionamento do Espaço Expressa são gratuitos. “Queremos que os comerciantes e o público que estará fazendo suas compras de Natal possam curtir esse momento especial da programação do Natal Luz de 2025”, afirmou o diretor do Departamento de Transporte Público da SMMT, Bruno Sérgio Taveira Palhari.

No itinerário do Expressinho neste sábado, está a Rua Rangel Pestana, já que no trajeto regular do veículo consta a Rua do Rosário, que estará interditada por causa da Parada de Natal. O veículo circulará até o dia 23 de dezembro.

“Nossa ideia é contribuir para que os jundiaienses e visitantes possam entrar ainda mais no clima do Natal. O Expressinho é só uma das ações da Prefeitura para as festas de fim de ano da programação do Natal Luz”, finalizou a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula de Almeida.

Comerciantes do Centro também estarão preparados para receber o público: os food trucks funcionarão com horário estendido, até às 21h, durante a Parada deste sábado.

