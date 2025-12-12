O Expressinho de Natal estará disponível nesse sábado (13), para os munícipes que planejam assistir à Parada Natalina no Centro da cidade, marcada para as 19h.

O Expressinho, que normalmente funciona apenas nos dias úteis, vai operar das 18h às 21h saindo do Espaço Expressa. Neste local, o visitante poderá estacionar seu veículo e embarcar no veículo de transporte público que foi decorado e recebeu luzes de LED para circular com destino ao centro da cidade.

Tanto o passeio no Expressinho como o estacionamento do Espaço Expressa são gratuitos. “Queremos que os comerciantes e o público que estará fazendo suas compras de Natal possam curtir esse momento especial da programação do Natal Luz de 2025”, afirmou o diretor do Departamento de Transporte Público da SMMT, Bruno Sérgio Taveira Palhari.