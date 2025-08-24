Bahia surpreende na decisão e levanta a taça em Jundiaí

Na decisão entre os irmãos Luis Moura e Rony, defendendo Sampaio Corrêa e Bahia, respectivamente, quem levou a melhor foi o camisa 9, com o time baiano se sangrando campeão da VI edição da Dal Santo League de futebol Soçaite. Jogando na manhã deste domingo (24), em Jundiaí, o time venceu a final por 5 a 3 e levantou a taça. Quem ficou feliz com o resultado foram o seu Orlando e a dona Maria, pais de Rony e Luis, já que os dois troféus vão pra casa da família.

O esquadrão baiano teve Murilo (paredão no gol), Dorfo, Matheus, Renan, Eliezer, Imperador, Carlos e Ronny.

O terceiro lugar ficou com o CRB, que venceu o Sport por 7 a 3. Munikão, do CRB, foi o artilheiro do campeonato, com incríveis 33 gols marcados. Ochoa, do Sampaio Corrêa, foi o goleiro menos vazado do torneio.