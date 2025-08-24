25 de agosto de 2025
EM JUNDIAÍ

Procurado por estelionato e acusado de homicídio é preso

Por REDAÇÃO | JORNAL DE JUNDIAÍ
Tempo de leitura: 1 min
A prisão foi feita por PMs do 49º Batalhão, após trabalho de inteligência do 11º
Na madrugada deste domingo (24), policiais militares do 11° BPM/I e do 49° BPM/I prenderam um homem procurado pela Justiça pelo crime de estelionato.

O detalhe é que ele também responde por um homicídio cometido em 2022, quando matou um homem a facadas no Jd. Tulipas, em Jundiaí. A audiência desse caso está marcada para o próximo mês.

Ainda em 2022, o suspeito também havia sido preso por quebra de medida protetiva, após tentar invadir o apartamento da ex-namorada.

Com base em informações sobre o endereço onde ele estaria escondido, os policiais do 11° BPM/I montaram vigilância. Na sequência acionaram uma equipe de policiamento ostensivo do 49° BPM/I que conseguiram realizar a abordagem e efetuar a prisão.

O homem foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

