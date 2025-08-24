Procurado por estelionato e acusado de homicídio é preso

Na madrugada deste domingo (24), policiais militares do 11° BPM/I e do 49° BPM/I prenderam um homem procurado pela Justiça pelo crime de estelionato.

O detalhe é que ele também responde por um homicídio cometido em 2022, quando matou um homem a facadas no Jd. Tulipas, em Jundiaí. A audiência desse caso está marcada para o próximo mês.

Ainda em 2022, o suspeito também havia sido preso por quebra de medida protetiva, após tentar invadir o apartamento da ex-namorada.