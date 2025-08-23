Civil prende homem pela prática de desmanche de veículos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, ratificou voz de prisão em flagrante de um homem de 38 anos pela prática de desmanche de veículos no Jardim Novo Horizonte. A prisão ocorreu após denúncia anônima pelo Disk Denúncia.

Segundo as informações, no local havia uma oficina mecânica e, durante a operação, os investigadores constataram que o responsável estava expondo a venda peças automotivas usadas, sem o devido selo de rastreabilidade do Detran/SP.

No local foram localizados 06 (seis) veículos parcialmente desmontados, porém não constatada a procedência ilícita dos automóveis. O local foi devidamente periciado e os objetos apreendidos e encaminhados ao pátio conveniado da Polícia Civil.