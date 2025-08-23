Mostra de Artes exalta o Brasil e inicia a Semana da Deficiência

A APAE de Jundiaí deu início, na quinta-feira (21), à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com uma programação diversificada voltada para a inclusão, o diálogo e a valorização das potencialidades de cada indivíduo. O destaque da abertura foi a Mostra de Artes 2025, que neste ano traz como tema “Brasil”, reunindo trabalhos desenvolvidos ao longo do ano por estudantes e usuários da instituição.
Logo na chegada, as famílias foram recebidas pela diretoria e pela equipe da APAE, e participaram de uma dinâmica que promoveu uma reflexão sobre virtudes e a enxergar além das limitações. Na sequência, os familiares participaram de duas apresentações de dança orientadas pela professora Raquel Tumolo, que ressaltou a importância da expressão corporal, da criatividade e do improviso como ferramentas de autoconhecimento e comunicação para pessoas com deficiência.
Emoção
A abertura também foi marcada pelos depoimentos das famílias, que expressaram orgulho e gratidão pela oportunidade de ver seus filhos protagonistas do processo criativo. Merly da Mata, mãe de Marcele, usuária do CCO, destacou: “Essas atividades agregam conhecimento para a Marcele. Ela se envolve, participa e se desenvolve muito”.
Já Joice Testa, mãe de Miguel, de 8 anos – autista de suporte nível 3, que desde abril frequenta a escola, se emocionou com a receptividade e a qualidade das atividades. “Percebo o quanto meu filho se transforma desde que começou a frequentar a escola de educação especializada da APAE. O acolhimento e a dedicação dos professores nos enchem de esperança e mostram que a inclusão é possível na prática”, afirma.
Karim Nascimento, mãe de Luís Henrique, de 15 anos, também compartilhou sua emoção ao ver a evolução do filho. “Ele não falava. Hoje já consegue se expressar com palavras, com gestos e até com o olhar. Isso só foi possível porque aqui ele encontrou espaço para ser ouvido e reconhecido”, comenta.
Arte que inspira e provoca reflexões
A Mostra de Artes 2025 encantou a todos os presentes. Durante o ano, estudantes e usuários do CCO participaram de vivências nas quais puderam aprender mais sobre a história, a cultura e a diversidade do Brasil. Todo esse aprendizado foi transformado em pinturas, colagens e esculturas expostas ao público, que poderá participar de visitas guiadas mediante agendamento prévio.
Uma das obras que mais chamou atenção foi uma instalação inspirada no educador Rubem Alves, que comparava escolas a gaiolas ou asas. "Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Nossa proposta aqui na APAE é olhar além do que podemos ver. Ao explorar a arte, os estudantes descobrem que o Brasil é feito de cores, sabores, riquezas naturais e culturais”, enfatiza a arteterapeuta da instituição, Erica do Carmo.
Uma das obras que mais chamou atenção foi uma instalação inspirada no educador Rubem Alves, que comparava escolas a gaiolas ou asas
A professora de artes Lúcia de Souza, uma das idealizadoras da Mostra, reforçou a importância do processo pedagógico por trás da exposição, que oferece experiências sensoriais. “Cada obra é um mergulho no universo dos estudantes. Eles não apenas aprendem sobre arte, mas ressignificam sua própria visão de mundo. Essa mostra é a prova de que, quando oferecemos oportunidade, eles voam”.
Visitação aberta ao público
A Mostra de Artes 2025 estará aberta para visitação guiada mediante agendamento prévio. Os interessados podem agendar a visita por meio do formulário online.
Sobre a Semana Nacional
Instituída pela Lei nº 13.585/2017, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla acontece anualmente de 21 a 28 de agosto, com o objetivo de promover o esclarecimento e estimular a inclusão social. Em 2025, a Federação das APAEs do Brasil traz o tema: “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”.
Mais do que uma data no calendário, a semana representa um movimento de conscientização e de protagonismo, estimulando a escuta ativa das pessoas com deficiência, o respeito às diferenças e a construção de oportunidades reais de participação na sociedade.