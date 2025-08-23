Mostra de Artes exalta o Brasil e inicia a Semana da Deficiência

Logo na chegada, as famílias foram recebidas pela diretoria e pela equipe da APAE, e participaram de uma dinâmica que promoveu uma reflexão sobre virtudes e a enxergar além das limitações. Na sequência, os familiares participaram de duas apresentações de dança orientadas pela professora Raquel Tumolo, que ressaltou a importância da expressão corporal, da criatividade e do improviso como ferramentas de autoconhecimento e comunicação para pessoas com deficiência.

A APAE de Jundiaí deu início, na quinta-feira (21), à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com uma programação diversificada voltada para a inclusão, o diálogo e a valorização das potencialidades de cada indivíduo. O destaque da abertura foi a Mostra de Artes 2025, que neste ano traz como tema “Brasil”, reunindo trabalhos desenvolvidos ao longo do ano por estudantes e usuários da instituição.

A abertura também foi marcada pelos depoimentos das famílias, que expressaram orgulho e gratidão pela oportunidade de ver seus filhos protagonistas do processo criativo. Merly da Mata, mãe de Marcele, usuária do CCO, destacou: “Essas atividades agregam conhecimento para a Marcele. Ela se envolve, participa e se desenvolve muito”.

Já Joice Testa, mãe de Miguel, de 8 anos – autista de suporte nível 3, que desde abril frequenta a escola, se emocionou com a receptividade e a qualidade das atividades. “Percebo o quanto meu filho se transforma desde que começou a frequentar a escola de educação especializada da APAE. O acolhimento e a dedicação dos professores nos enchem de esperança e mostram que a inclusão é possível na prática”, afirma.

Karim Nascimento, mãe de Luís Henrique, de 15 anos, também compartilhou sua emoção ao ver a evolução do filho. “Ele não falava. Hoje já consegue se expressar com palavras, com gestos e até com o olhar. Isso só foi possível porque aqui ele encontrou espaço para ser ouvido e reconhecido”, comenta.