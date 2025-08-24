Japan House São Paulo recria ambiente de casas japonesas 

Como um convite para o público conhecer mais sobre as diferentes formas de habitar no Japão e perceber como elas refletem questões da sociedade japonesa, no próximo dia 30 de agosto, às 10h, a Japan House São Paulo promove a “Experiência Habitares no Japão”. Com vagas limitadas e gratuitas, a atividade faz parte da programação da exposição “Anatomia pré-fabricada: um morar no Japão”. Para participar é necessário fazer uma inscrição prévia pela plataforma Hoppin.

Durante a atividade, que se repete no dia 20 de setembro e inclui uma visita mediada pela mostra em cartaz no térreo da JHSP, os participantes poderão adentrar a uma instalação de madeira feita a partir de técnicas de encaixe, na área externa da instituição (sotodoma), interagindo com seus elementos e conhecendo suas funções e significados.

A instalação faz referência ao imaginário sobre as habitações nipônicas, apresentando telhados de beirais largos, corredores externos similares a uma varanda e portas e divisórios corrediças que criam uma dinâmica singular nas construções, aludindo aos tradicionais shoji, portas-janelas de papel que filtram a luz natural e promovem a integração com o ambiente externo. Destaca-se também o uso dos tatami, tapetes de palha de arroz usados para oferecer conforto térmico, e que podem assumir diferentes configurações de acordo com a área da habitação).