Paulista recebe o Primavera pelo jogo de ida oitavas de final

Paulista e Primavera se enfrentam na noite de hoje (23), no Estádio Dr. Jayme Cintra, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista. A bola rola a partir das 19h e o duelo terá transmissão da Rádio Difusora Jundiaí 810 AM.

O confronto será um reencontro entre as equipes que se enfrentaram duas vezes na fase de grupos. Esse retrospecto, porém, é vantajoso para o time de Indaiatuba, que venceu os dois confrontos da primeira fase. Os resultados foram 1 a 0, na 3ª rodada, em Jundiaí, e 2 a 0, pela 7ª rodada, em Campinas.

Na primeira fase, o Primavera se classificou ao mata-mata sendo o vice-líder do grupo 3, com 19 pontos, atrás apenas do XV de Piracicaba, com 24. O Galo ficou uma colocação abaixo, na 3ª, com 13 pontos. Na classificação geral, o Primavera ocupa a 3ª colocação e o Galo está em 12º.