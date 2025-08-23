Paulista recebe o Primavera pelo jogo de ida oitavas de final

Paulista e Primavera se enfrentam na noite de hoje (23), no Estádio Dr. Jayme Cintra, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista. A bola rola a partir das 19h e o duelo terá transmissão da Rádio Difusora Jundiaí 810 AM.
O confronto será um reencontro entre as equipes que se enfrentaram duas vezes na fase de grupos. Esse retrospecto, porém, é vantajoso para o time de Indaiatuba, que venceu os dois confrontos da primeira fase. Os resultados foram 1 a 0, na 3ª rodada, em Jundiaí, e 2 a 0, pela 7ª rodada, em Campinas.
Na primeira fase, o Primavera se classificou ao mata-mata sendo o vice-líder do grupo 3, com 19 pontos, atrás apenas do XV de Piracicaba, com 24. O Galo ficou uma colocação abaixo, na 3ª, com 13 pontos. Na classificação geral, o Primavera ocupa a 3ª colocação e o Galo está em 12º.
Por isso, o time de Indaiatuba (que vem mandando jogos em Campinas), tem a vantagem de decidir o duelo em casa. O jogo de volta acontece no domingo (31), às 15h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ao contrário da A4, na Copa Paulista não há “vantagem” do empate, portanto, se o duelo terminar empatado no agregado (soma dos resultados das duas partidas), a decisão será por pênaltis.
NOVIDADES
Para o mata-mata, o Paulista fechou a contratação de três reforços que já estão à disposição do técnico Fausto Dias e podem estrear nesta noite. Os novos contratados são: o atacante Andryl, o meia Luan Oliveira e o lateral-esquerdo Yuri.
INGRESSOS À VENDA
A venda de ingressos segue aberta e as entradas podem ser adquiridas pela internet, no site: https://paulista.soudaliga.com.br/. Basta fazer um rápido cadastro e selecionar o setor desejado. Os valores são: arquibancada R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada); cadeira coberta R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).
As vendas físicas também estarão disponíveis na bilheteria do estádio a partir das 13h até o intervalo do jogo. De acordo com regras da Federação Paulista de Futebol, todos os ingressos devem ser nominais e com CPF, o que pode gerar longas filas na compra dos bilhetes no dia da partida. Os portões estarão abertos a partir das 17h30.