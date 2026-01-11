11 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
INVESTIGAÇÃO

Polícia de SP apura ataques contra delegada nas redes sociais

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Delegada Raphaela Natali Cardoso foi atacada no X
Delegada Raphaela Natali Cardoso foi atacada no X

A Polícia Civil investiga ataques machistas em série nas redes sociais de uma delegada de 31 anos recém-empossada em São Paulo.
As ofensas ocorreram depois que Raphaela Natali Cardoso publicou uma foto no X, celebrando sua posse no cargo. "Seria mais relevante se estivesse parindo menino", diz um dos ataques, ocorridos na última terça-feira (6). "Quando um povo é liderado por mulheres, é sinal de punição divina", afirma outra ofensa.
Alguns defenderam a proibição de mulheres em cargos no Judiciário e segurança pública. "Delegado, juiz e qualquer cargo de justiça: mulher deveria ser proibido." Os comentários foram feitos por perfis de identidade desconhecida.
A nova delegada apagou seu perfil na rede social e registrou um boletim de ocorrência por discriminação e injúria. O caso é investigado pelo 51º Distrito Policial, na zona oeste da capital.
A Secretaria de Segurança Pública confirmou a investigação. "De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima passou a receber mensagens ofensivas e discriminatórias publicadas por perfis ainda não identificados", disse, em nota.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários