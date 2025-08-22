24 de agosto de 2025
EM JUNDIAÍ

População pode participar da discussão sobre transporte coletivo

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
População pode participar da discussão sobre transporte coletivo

A Prefeitura de Jundiaí convida a população a participar ativamente do processo de construção do novo modelo de concessão do transporte coletivo urbano. Além das audiências públicas, está disponível um formulário online no qual os moradores podem registrar sugestões, apontar melhorias e relatar queixas em relação ao serviço de transporte da cidade.

Para acessar o formulário, clique aqui.

Até o dia 15 de agosto, 310 pessoas já participaram enviando contribuições. Segundo o gestor da UGMT, José Carlos Sacramone, a escuta da sociedade é essencial nesta etapa. “Queremos garantir que o novo modelo de concessão atenda às reais necessidades da população. Cada sugestão recebida, seja no formulário ou nas audiências, contribui diretamente para a melhoria do transporte coletivo em Jundiaí”, reforça.

Audiência pública

Além do formulário, a próxima oportunidade de participação popular será na segunda audiência pública, marcada para a quinta-feira (28), às 19h30, na EMEB Ivo de Bona (Av. Francisco Roveri, 505 – Parque Res. Almerinda Chaves).

O encontro é aberto a toda a população e contará com espaço para esclarecimentos e apresentação de propostas.

