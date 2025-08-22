População pode participar da discussão sobre transporte coletivo

A Prefeitura de Jundiaí convida a população a participar ativamente do processo de construção do novo modelo de concessão do transporte coletivo urbano. Além das audiências públicas, está disponível um formulário online no qual os moradores podem registrar sugestões, apontar melhorias e relatar queixas em relação ao serviço de transporte da cidade.

Para acessar o formulário, clique aqui.

Até o dia 15 de agosto, 310 pessoas já participaram enviando contribuições. Segundo o gestor da UGMT, José Carlos Sacramone, a escuta da sociedade é essencial nesta etapa. “Queremos garantir que o novo modelo de concessão atenda às reais necessidades da população. Cada sugestão recebida, seja no formulário ou nas audiências, contribui diretamente para a melhoria do transporte coletivo em Jundiaí”, reforça.