Vários bairros ficarão sem água neste domingo (24) em Jundiaí

A DAE Jundiaí realiza, neste domingo (24), manutenções preventivas nos sistemas de média tensão de algumas unidades da empresa. Na parte da manhã, o serviço será executado nos reservatórios e na casa de bombas Jardim Carlos Gomes. Em função do serviço, o abastecimento será interrompido, das 8 às 12 horas no Jardim Tarumã, Jundiaí Mirim, Jardim São Camilo e Loteamento Portal do Sol.
Já no período da tarde a manutenção será realizada nas unidades do Cecap, afetando o abastecimento no bairro e no Residencial Vista Alegre, Bairro dos Fernandes, São José, Pai Jacó, Parque dos Ingás, Parque Centenário, Rio Acima, Corrupira, Condomínio do Bosque, Champirra, Vivenda, Morada das Vinhas e Condomínio Santo Antônio, das 13h30 às 17h30.
Remanejamento de adutora
Também neste domingo (24), a DAE irá realizar o remanejamento de uma adutora na região do Jardim Tamoio. Para a execução do serviço, o abastecimento será interrompido no bairro e no Jardim Pacaembu, Cidade Nova, Vila Santana, Vila Aparecida, Vila Rui Barbosa, Vila Nambi, Jardim Roma, Jardim Itália e Jardim Carpas, das 8 às 18 horas.
Segundo recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é recomendado que toda construção mantenha uma reserva mínima (caixa d’água) de 250 litros de água por morador, por dia, para evitar transtornos no abastecimento durante interrupções no fornecimento.
A DAE reforça ainda que alterações pontuais no aspecto da água podem ocorrer, especialmente após manutenções na rede de distribuição. Essa é uma situação comum e passageira, que ocorre por movimentações nas tubulações.
Em caso de dúvidas ou para mais informações, a empresa está disponível através da Central de Relacionamento, pelo 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas.