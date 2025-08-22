Vários bairros ficarão sem água neste domingo (24) em Jundiaí

A DAE Jundiaí realiza, neste domingo (24), manutenções preventivas nos sistemas de média tensão de algumas unidades da empresa. Na parte da manhã, o serviço será executado nos reservatórios e na casa de bombas Jardim Carlos Gomes. Em função do serviço, o abastecimento será interrompido, das 8 às 12 horas no Jardim Tarumã, Jundiaí Mirim, Jardim São Camilo e Loteamento Portal do Sol.

Já no período da tarde a manutenção será realizada nas unidades do Cecap, afetando o abastecimento no bairro e no Residencial Vista Alegre, Bairro dos Fernandes, São José, Pai Jacó, Parque dos Ingás, Parque Centenário, Rio Acima, Corrupira, Condomínio do Bosque, Champirra, Vivenda, Morada das Vinhas e Condomínio Santo Antônio, das 13h30 às 17h30.

Remanejamento de adutora