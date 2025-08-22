Ostentou armas, dinheiro, provocou a polícia e foi preso

Um homem que ostentava armas e grandes quantias em dinheiro nas redes sociais, fazendo provocações à polícia e ordem pública, foi presos por policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão, nesta quinta-feira (21), em Itupeva. Tudo o que era ostentado foi apreendido. Com ele foram presas outras duas pessoas.

A polícia recebeu imagens do homem fazendo provocações mas redes e ostentando as armas e maços de dinheiro. Com trabalho de inteligência, os PMs chegaram ao homem que aparece nas imagens, e que tinha outros dois em sua companhia.

No local, foram apreendidas armas e outros objetos de interesse para investigações da Polícia Civil.