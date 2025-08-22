São Vicente faz cirurgia inédita com técnica minimamente invasiva

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) , pela primeira vez, por meio de videolaparoscopia (técnica minimamente invasiva) fez uma retossigmoidectomia com linfadenectomia, procedimento cirúrgico de alta complexidade que consiste na retirada de parte do intestino grosso e das ínguas (linfonodos) da região afetada.

A cirurgia foi conduzida pela equipe de cirurgia oncológica do HSV, composta pelo cirurgião oncológico Dr. Lucas Garcia de Oliveira, pelo coloproctologista Dr. Vitor Rafael Pastro e pela cirurgiã do aparelho digestivo, Dra. Daniela Ciancio Marcondes, acompanhados de médicos residentes.

A videolaparoscopia é um método minimamente invasivo em que são feitas pequenas aberturas no abdômen para inserir uma câmera e os instrumentos cirúrgicos. As imagens captadas são transmitidas em tempo real em um monitor, o que permite uma cirurgia mais precisa e com menos impacto ao paciente.