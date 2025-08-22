São Vicente faz cirurgia inédita com técnica minimamente invasiva

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) , pela primeira vez, por meio de videolaparoscopia (técnica minimamente invasiva) fez uma retossigmoidectomia com linfadenectomia, procedimento cirúrgico de alta complexidade que consiste na retirada de parte do intestino grosso e das ínguas (linfonodos) da região afetada.
A cirurgia foi conduzida pela equipe de cirurgia oncológica do HSV, composta pelo cirurgião oncológico Dr. Lucas Garcia de Oliveira, pelo coloproctologista Dr. Vitor Rafael Pastro e pela cirurgiã do aparelho digestivo, Dra. Daniela Ciancio Marcondes, acompanhados de médicos residentes.
A videolaparoscopia é um método minimamente invasivo em que são feitas pequenas aberturas no abdômen para inserir uma câmera e os instrumentos cirúrgicos. As imagens captadas são transmitidas em tempo real em um monitor, o que permite uma cirurgia mais precisa e com menos impacto ao paciente.
A paciente apresentava uma lesão pré-maligna no intestino grosso e a única maneira de excluir um diagnóstico de câncer era a realização a cirurgia. “Conseguimos agir antes que a doença evoluísse. Poder oferecer um procedimento como a videolaparoscopia na rede pública é uma conquista importante e reforça o compromisso do HSV em proporcionar o melhor cuidado possível. Além disso, o trabalho integrado, desde as consultas no Ambulatório de Especialidades até a passagem pelo Centro Cirúrgico e as Enfermarias, faz toda a diferença”, afirma Dr. Lucas.
Quase dois meses após o procedimento, a paciente Rosangela de Oliveira reforça a experiência positiva que teve no HSV. “Sou muito grata pela experiência até aqui. Fui bem acolhida por toda a equipe e o preparo de todos e a alta tecnologia são inquestionáveis. Foi uma cirurgia complexa e sigo me recuperando e em acompanhamento no Ambulatório de Especialidades do HSV”, agradece Rosangela.
“Com atenção e uma equipe especializada, seguiremos acompanhando a Rosângela, que se encontra dentro do esperado no pós-operatório. É uma satisfação imensa fazer parte da jornada dos pacientes e receber carinho em troca. É por esse motivo que escolhemos a medicina: para exercer a profissão com amor”, aponta o cirurgião oncológico do HSV.