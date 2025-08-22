Semana do Feirante terá Festival do Pastel e ações especiais

A Prefeitura de Jundiaí promove, a partir de segunda-feira (25), a Semana do Feirante, em comemoração ao Dia do Feirante, celebrado nesta mesma data. A iniciativa valoriza o trabalho dos mais de 300 feirantes que atuam nas 35 feiras livres e varejões da cidade, movimentando a economia local e levando frescor, qualidade e tradição às mesas da população.
A Semana do Feirante também destaca o papel das feiras livres como espaços de convivência, tradição e acesso a alimentos frescos e de qualidade. Para a gestora da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat), Marcela Moro, esse é um momento de valorização da categoria.
“A Semana do Feirante é uma forma de reconhecer todo o esforço e dedicação desses profissionais que, com muito trabalho, garantem alimentos de qualidade e acessíveis para a população. As feiras livres são espaços de encontro, tradição e convivência que fazem parte da identidade de Jundiaí, e homenagear os feirantes é valorizar uma das atividades mais importantes para a cidade”, afirma.
De acordo com o diretor do Departamento de Abastecimento da Ugaat, Ezequiel Melo, a homenagem é um reconhecimento justo. “Celebrar a Semana do Feirante é reconhecer a essência de Jundiaí! Nossos mais de 300 feirantes e as mais de 800 pessoas envolvidas nesse setor são o verdadeiro motor da economia local, gerando emprego e renda para a nossa cidade. Mais do que comerciantes, eles são a inspiração diária de garra, força e trabalho. Uma justa homenagem a quem leva frescor, qualidade e tradição para a nossa mesa todos os dias”, destacou.
Programação
A abertura oficial será realizada na segunda-feira, das 15h às 18h, com a presença de autoridades municipais, representantes do Sindicato dos Feirantes, do Sebrae e de parceiros.
Durante toda a semana, as feiras livres da cidade contarão com ações de saúde, orientação social, atividades educativas e atrações especiais.
- 25/08 – Segunda-feira (Abertura)
Ato de abertura com participação de autoridades e parceiros.
- 26/08 – Terça-feira (Feira do Jundiainópolis)
Atendimento do Procon Móvel à população e visita institucional do Departamento de Abastecimento e do Sindicato dos Feirantes.
- 27/08 – Quarta-feira (Feira da Ponte São João)
Atendimentos de saúde com aferição de pressão, teste de diabetes e vacinas; orientações às pessoas em situação de rua; atendimento do Procon Móvel.
- 28/08 – Quinta-feira (Feira do Anhangabaú)
Apresentação de propostas de melhorias de equipamentos aos feirantes pela empresa BBI-Food; atividade de ginástica laboral com alunos da Esef; visitas institucionais.
- 29/08 – Sexta-feira (Feiras do Retiro e da Vila Liberdade)
“Projeto Feira para Todos” no bairro Retiro, com a participação de alunos da Emeb Florisa Volpe; atendimentos de saúde com aferição de pressão, teste de diabetes e vacinas; visitas institucionais na Vila Liberdade.
Encerramento com Festival do Pastel
O encerramento da Semana do Feirante será marcado pelo Festival do Pastel de Feira e do Caldo de Cana, que acontecerá no Parque Comendador Antônio Carbonari – Parque da Uva, localizado na Av. Jundiaí, s/n – Anhangabaú, na sexta-feira (29), das 15h às 22h. O evento reunirá moradores, feirantes e visitantes para celebrar a tradição e a diversidade das feiras livres de Jundiaí, com muita gastronomia e atividades para toda a família.