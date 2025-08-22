Semana do Feirante terá Festival do Pastel e ações especiais

A Prefeitura de Jundiaí promove, a partir de segunda-feira (25), a Semana do Feirante, em comemoração ao Dia do Feirante, celebrado nesta mesma data. A iniciativa valoriza o trabalho dos mais de 300 feirantes que atuam nas 35 feiras livres e varejões da cidade, movimentando a economia local e levando frescor, qualidade e tradição às mesas da população.

A Semana do Feirante também destaca o papel das feiras livres como espaços de convivência, tradição e acesso a alimentos frescos e de qualidade. Para a gestora da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat), Marcela Moro, esse é um momento de valorização da categoria.

“A Semana do Feirante é uma forma de reconhecer todo o esforço e dedicação desses profissionais que, com muito trabalho, garantem alimentos de qualidade e acessíveis para a população. As feiras livres são espaços de encontro, tradição e convivência que fazem parte da identidade de Jundiaí, e homenagear os feirantes é valorizar uma das atividades mais importantes para a cidade”, afirma.