Multivacinação na Clínica da Família Hortolândia e na UBS Fazenda

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) realiza, no próximo sábado (23), mais um “Sábado Especial de Multivacinação”. A Clínica da Família Hortolândia ficará aberta das 9h às 14h e a UBS Fazenda Grande das 8h às 14h para atualizar a carteirinha de vacinação de crianças a partir de dois meses de idade, adolescentes, adultos e idosos.

As doses do Programa Nacional de Imunização estarão disponíveis, juntamente com as vacinas contra Influenza (gripe) para a população a partir de seis meses de idade; contra a dengue para a faixa etária dos 10 aos 14 anos; e contra o HPV (Papilomavírus Humano) para os adolescentes entre 15 e 19 anos que perderam a oportunidade de receber o imunizante anteriormente.

É necessário apresentar um documento com CPF. As crianças também devem estar com a carteirinha de vacinação. No caso da vacina contra a dengue, a orientação é que os adolescentes estejam acompanhados de um responsável e não tenham sido diagnosticados com a doença nos últimos seis meses.