Tempo seco: veja os cuidados com a saúde nesta época do ano

A escassez de chuvas faz com que o ar seco predomine em todo o estado de São Paulo. Com a umidade do ar chegando a 20% em algumas cidades – o percentual ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 60% -, o corpo sofre as consequências da secura, principalmente as vias respiratórias e a pele. Por isso, alguns cuidados são fundamentais para evitar doenças respiratórias e processos alérgicos.

“Durante o período mais seco é preciso se manter hidratado para que as pessoas tenham menos sintomas relacionados, como tosse e maior risco de infecções pulmonares”, explica o pneumologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Rodrigo Athanazio.

Os sintomas do tempo seco podem ser confundidos com gripe, resfriado ou com alergias. “As pessoas podem ter mais tosse, predominantemente seca, ou sintomas nasais, como obstrução nasal e uma sensação de ardência no nariz, ou também sentir a garganta mais seca, que pode ser confundida com um quadro de amigdalite”, explica.