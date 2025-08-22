Tempo seco: veja os cuidados com a saúde nesta época do ano

A escassez de chuvas faz com que o ar seco predomine em todo o estado de São Paulo. Com a umidade do ar chegando a 20% em algumas cidades – o percentual ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 60% -, o corpo sofre as consequências da secura, principalmente as vias respiratórias e a pele. Por isso, alguns cuidados são fundamentais para evitar doenças respiratórias e processos alérgicos.
“Durante o período mais seco é preciso se manter hidratado para que as pessoas tenham menos sintomas relacionados, como tosse e maior risco de infecções pulmonares”, explica o pneumologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Rodrigo Athanazio.
Os sintomas do tempo seco podem ser confundidos com gripe, resfriado ou com alergias. “As pessoas podem ter mais tosse, predominantemente seca, ou sintomas nasais, como obstrução nasal e uma sensação de ardência no nariz, ou também sentir a garganta mais seca, que pode ser confundida com um quadro de amigdalite”, explica.
O especialista destaca ainda que as crianças e os idosos são os mais afetados pela baixa umidade do ar. Por isso, é necessária atenção especial a esses dois grupos de pessoas.
Recomendações para cuidar da saúde durante a estiagem
A baixa umidade do ar ocasiona problemas em diversas áreas do corpo, como os olhos, nariz, garganta e a própria pele. Para evitar que os sintomas se agravem, o médico faz algumas recomendações. A primeira é evitar atividades físicas em locais abertos, principalmente entre 10h e 15h, quando a umidade do ar está mais baixa e os índices de poluição podem estar mais altos.
“A gente recomenda que não sejam feitas atividades físicas em áreas de grande circulação de carro, onde tem muita poluição, evitar correr perto de grandes avenidas e em períodos em que a temperatura está mais alta porque você tem uma maior concentração de poluentes”, afirma o pneumologista.
Se o paciente estiver com sintomas como tosse ou ressecamento das vias aéreas, pode fazer inalação com soro fisiológico para ter alívio local, e é recomendado também fazer a lavagem nasal com o soro fisiológico, que pode evitar até algumas das complicações comuns neste período, como o sangramento nasal.
“Outra coisa muito importante é a gente lembrar que o tempo seco geralmente está associado a esse tempo mais frio, no qual as pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados, com maior circulação de vírus, por isso, o ideal é o uso de máscaras em ambientes fechados e cuidados de higiene das mãos em ambientes públicos para evitar contaminações”, explica Rodrigo Athanazio.
Outro ponto importante são as pessoas que têm quadros de alergia, que estão mais suscetíveis a ter mais sintomas nesta época do ano. “Nesses casos, é extremamente importante manter o tratamento da doença de base, como manter as bombinhas, os dispositivos inalatórios e nasais durante todo o período do tempo seco para evitar mais complicações”, recomenda.
Vacinação
“Além disso, neste período, é importante manter o calendário vacinal atualizado e tomar a vacina anual da gripe para influenza. Os grupos de risco devem ainda tomar a vacina de reforço para a Covid-19, que ainda faz parte do nosso calendário vacinal”, reforça Rodrigo Athanazio.
Em caso de dúvidas sobre possíveis sintomas e aflição constante, a recomendação é consultar um profissional.
Para se prevenir de problemas futuros e sensação de desconforto, veja alguns cuidados gerais para este tipo de clima:
- Hidrate-se com frequência;
- Pessoas em tratamento de problemas respiratórios devem seguir as orientações e prescrições médicas corretamente;
- Mantenha os ambientes limpos para minimizar a presença de poeira e ácaros;
- Deixe água em vasilhas ou baldes nos ambientes em caso de baixa umidade do ar.